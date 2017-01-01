Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция расследует 20 дел о похищении детей

Комментариев: 0
Из 25 детей, относительно похищения которых расследуются уголовные производства, 10 - несовершеннолетние.
Пострадало 25 детей
Пострадало 25 детей
depositphotos.com

Следственные органы Национальной полиции Украины осуществляют производство по 20 уголовным правонарушениям о похищении детей, от которых пострадало 25 детей. 

Читай также: В Борисполе мужчина пытался похитить ребенка на улице - соцсети

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в ответе на журналистский запрос корреспондента УНН.

“Следственными органами Национальной полиции Украины осуществляется производство по 20 уголовным правонарушением, от которых пострадали 25 детей, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины“, - отметили в пресс-службе.

Читай также: В Измаиле похитили женщину с трехлетним ребенком

При этом в ведомстве уточнили, что из 25 детей, относительно похищения которых расследуются уголовные производства, 15 - малолетние, 10 - несовершеннолетние.

Напомним, в селе Святопетровское Киево-Святошинского района Киевской области 10 января неизвестные похитили 24-летнего мужчину. 

Поделись:
Теги: похищение, дети, полиция, уголовные дела, расследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь