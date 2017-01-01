Полиция расследует 20 дел о похищении детей

Из 25 детей, относительно похищения которых расследуются уголовные производства, 10 - несовершеннолетние.

Следственные органы Национальной полиции Украины осуществляют производство по 20 уголовным правонарушениям о похищении детей, от которых пострадало 25 детей.

Читай также: В Борисполе мужчина пытался похитить ребенка на улице - соцсети

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в ответе на журналистский запрос корреспондента УНН.

“Следственными органами Национальной полиции Украины осуществляется производство по 20 уголовным правонарушением, от которых пострадали 25 детей, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины“, - отметили в пресс-службе.

Читай также: В Измаиле похитили женщину с трехлетним ребенком

При этом в ведомстве уточнили, что из 25 детей, относительно похищения которых расследуются уголовные производства, 15 - малолетние, 10 - несовершеннолетние.

Напомним, в селе Святопетровское Киево-Святошинского района Киевской области 10 января неизвестные похитили 24-летнего мужчину.