НАБУ закрыло дело по незаконному обогащению мэра Днепра

В материалах дела была представлена информация, о том, что Филатов является конечным бенефициаром ряда оффшорных компаний.

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Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Днепра Бориса Филатова.

Об этом сообщили Українські новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Согласно сообщению, дело расследовалось с 20 июня 2018 года по части 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса. По материалам дела, Филатов, будучи конечным бенефициаром оффшорных компаний, которые владеют объектами недвижимости в Днепре, получает ежегодный доход в размере 50 млн гривен от деятельности подконтрольных активов.

Дело было закрыто перед в самом конце 2018 года, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

Как сообщалось, в октябре министерство внутренних дел предоставило личную охрану мэру Днепра Борису Филатову.