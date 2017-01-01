Мэру Днепра Филатову предоставили госохрану
Филатов попросил предоставить ему личную охрану из-за обнаружения возле своего дома подозрительных автомобилей.
Министерство внутренних дел предоставило личную охрану мэру Днепра Борису Филатову.
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, информирует агентство Украинские новости в воскресенье, 21 октября.
"Да, предоставили (охрану Филатову)", - сообщил министр.
При этом он не уточнил, сколько правоохранителей охраняет мэра Днепра.
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Филатов ранее обратился к Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить ему охрану, опасаясь за свою жизнь из-за обнаружения возле дома подозрительных автомобилей и вероятной слежки.
Ранее сообщалось, что личную страницу Филатова в Facebook заблокировали из-за комментария, который "разжигал ненависть".
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