Мэру Днепра Филатову предоставили госохрану

Филатов попросил предоставить ему личную охрану из-за обнаружения возле своего дома подозрительных автомобилей.

Борис Филатов стал мэром Днепра 27 ноября 2015 года 1stvc

Министерство внутренних дел предоставило личную охрану мэру Днепра Борису Филатову.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, информирует агентство Украинские новости в воскресенье, 21 октября.

"Да, предоставили (охрану Филатову)", - сообщил министр.

При этом он не уточнил, сколько правоохранителей охраняет мэра Днепра.

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Филатов ранее обратился к Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить ему охрану, опасаясь за свою жизнь из-за обнаружения возле дома подозрительных автомобилей и вероятной слежки.

Ранее сообщалось, что личную страницу Филатова в Facebook заблокировали из-за комментария, который "разжигал ненависть".