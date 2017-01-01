На остановке в Киевском районе обнаружили две тротиловые шашки .

В Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что на остановке в Киевском районе Одессы на 6-й станции Фонтана обнаружили две тротиловые шашки.

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“О двух подозрительных предметах на остановке общественного транспорта в полицию сообщили граждане. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые оцепили место происшествия и ограничили доступ людей. В ходе проверки было установлено, что находка является взрывчатым веществом - тротилом“, - отметили в ведомстве.

В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства появления тротиловых шашек в общественном месте.

Напомним, в пустовавшей квартире в городе Павловск, входящем в состав Санкт-Петербурга, обнаружены несколько десятков тысяч патронов и тротиловые шашки общим весов в сто килограммов.