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В Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили взрывчатку

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На остановке в Киевском районе обнаружили две тротиловые шашки .
Полицейские выясняют обстоятельства
Полицейские выясняют обстоятельства
od.npu.gov.ua

В Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что на остановке в Киевском районе Одессы на 6-й станции Фонтана обнаружили две тротиловые шашки.

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“О двух подозрительных предметах на остановке общественного транспорта в полицию сообщили граждане. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые оцепили место происшествия и ограничили доступ людей. В ходе проверки было установлено, что находка является взрывчатым веществом - тротилом“, - отметили в ведомстве.

В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства появления тротиловых шашек в общественном месте.

Напомним, в пустовавшей квартире в городе Павловск, входящем в состав Санкт-Петербурга, обнаружены несколько десятков тысяч патронов и тротиловые шашки общим весов в сто килограммов.

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Теги: Одесса, остановка, шашка, тротил
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