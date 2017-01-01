В Каменском произошел взрыв на коксохимическом заводе
В тяжелом состоянии с ожогами госпитализированы пятеро сотрудников предприятия.
В Каменском произошел взрыв на коксохимическом заводе
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В Каменском произошел взрыв на коксохимическом заводе
Площадь пожара составила около 200 кв.м.
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На Днепровском коксохимическом заводе в Каменском (Днепропетровская область) ночью 29 января произошел взрыв во смолоперегонном цехе.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
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Взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума произошел в 3:30 ночи. На место прибыли пожарные, огонь удалось локализовать и ликвидировать в 4:07. Площадь пожара составила около 200 кв.м., огнем повреждено технологическое оборудование.
Причина взрыва устанавливается.
Как сообщалось 28 января, в Николаеве взорвали трубу котельной.