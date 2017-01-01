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В Каменском произошел взрыв на коксохимическом заводе

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В тяжелом состоянии с ожогами госпитализированы пятеро сотрудников предприятия.
В Каменском произошел взрыв на коксохимическом заводе
© most-dnepr.info
Фото 1/3
  • Площадь пожара составила около 200 кв.м.
  • Площадь пожара составила около 200 кв.м.
  • Площадь пожара составила около 200 кв.м.
В Каменском произошел взрыв на коксохимическом заводе
Площадь пожара составила около 200 кв.м.
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На Днепровском коксохимическом заводе в Каменском (Днепропетровская область) ночью 29 января произошел взрыв во смолоперегонном цехе.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

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Взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума произошел в 3:30 ночи. На место прибыли пожарные, огонь удалось локализовать и ликвидировать в 4:07. Площадь пожара составила около 200 кв.м., огнем повреждено технологическое оборудование.

Причина взрыва устанавливается.

Как сообщалось 28 января, в Николаеве взорвали трубу котельной.

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Теги: Днепропетровская область, завод, взрыв
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