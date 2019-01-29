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Украинского политзаключенного отправили в Сибирь: "Это 4000 км от дома"

Комментариев: 5
Евгения Панова пока держат в СИЗО Омска, но скоро переведут в одну из колоний.
Незаконно осужденного Панова этапировали в Сибирь
Незаконно осужденного Панова этапировали в Сибирь
facebook.com/PanovEugen

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Сегодня украинского заключенного Евгения Панова этапировали в сибирский город Омск. Об этом со ссылкой на украинского консула в Новосибирске сообщила группа поддержки украинца в Facebook.

“Женю этапом привезли в Омск. На этапе был почти четыре месяца. Это такая российская пытка над украинцем Евгением Пановым“, - говорится в сообщении. 

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“Почти 4000 км от дома. Это изоляция от всего. Мы верим, что вернем Женю домой“, - говорят поддерживающие его активисты.

Панов был осужден на 8 лет по сфабрикованному делу “крымских диверсантов“. Пока он находится в СИЗО Омска, в какую колонию его отправят, станет известно в ближайшие недели.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинца Евгения Панова могут этапировать в колонию РФ.

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Теги: украинец, Сибирь, политзаключенные, этапирование, РФ, Панов
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Комментариев (5)
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Boxerogos    29.01.2019, 13:29
Оценка:  0
Boxerogos
Незаконно осужденного?Разве незаконно?А я убежден что в соответствии с законами Российской Федерации,он был осужден абсолютно законно.И не стоит каждого уркагана называть политзаключённым.Это банально.
    29.01.2019, 13:26
Оценка:  -1
НУ НА ЗОНЕ ЭТОГО ПЕТУХА УКРОПНОГО НАУЧАТ РОССИЮ ЛЮБИТЬ ....)))
shurag    29.01.2019, 13:47
Оценка:  0
shurag
видно,что ты наученный этому
shurag    29.01.2019, 13:48
Оценка:  0
shurag
теперя крепко любишь раисю
doc1    29.01.2019, 13:09
Оценка:  -2
doc1
Так должно быть со всем кто думает что кацпы это братья!!!
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