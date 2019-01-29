Украинского политзаключенного отправили в Сибирь: "Это 4000 км от дома"

Евгения Панова пока держат в СИЗО Омска, но скоро переведут в одну из колоний.

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Сегодня украинского заключенного Евгения Панова этапировали в сибирский город Омск. Об этом со ссылкой на украинского консула в Новосибирске сообщила группа поддержки украинца в Facebook.

“Женю этапом привезли в Омск. На этапе был почти четыре месяца. Это такая российская пытка над украинцем Евгением Пановым“, - говорится в сообщении.

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“Почти 4000 км от дома. Это изоляция от всего. Мы верим, что вернем Женю домой“, - говорят поддерживающие его активисты.

Панов был осужден на 8 лет по сфабрикованному делу “крымских диверсантов“. Пока он находится в СИЗО Омска, в какую колонию его отправят, станет известно в ближайшие недели.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинца Евгения Панова могут этапировать в колонию РФ.