Россия требует санкций ЕС против Украины

Лавров заявил, что было нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу .

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз из-за инцидента в районе Керченского пролива должен ввести санкции против Украины, а не РФ.

Об этом Лавров заявил во вторник, комментируя заявление главы МИД Дании Андерса Самуэльсена относительно новых санкций против РФ, передает ТАСС.

“Там действительно было грубейшее нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу украинскими военными судами“, - заявил Лавров.

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Напомним, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, который вместе с коллегами из Чехии и Украины отправился в Мариуполь, осуждает захват украинских кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“ Россией 25 ноября.