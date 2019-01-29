Россия требует санкций ЕС против Украины
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз из-за инцидента в районе Керченского пролива должен ввести санкции против Украины, а не РФ.
Об этом Лавров заявил во вторник, комментируя заявление главы МИД Дании Андерса Самуэльсена относительно новых санкций против РФ, передает ТАСС.
“Там действительно было грубейшее нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу украинскими военными судами“, - заявил Лавров.
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Напомним, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, который вместе с коллегами из Чехии и Украины отправился в Мариуполь, осуждает захват украинских кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“ Россией 25 ноября.
ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ , ЧТО НИ САМИ ШТАТЫ ПОДОБНОГО НЕ СДЕЛАЮТ , НЕ ИХ ХОЛОПЫ ИЗ ЕС .
ИНАЧЕ МНОГО ЧЕГО ПРИДЕТСЯ ПРИЗНАТЬ , И ЧТО БОИНГ ХОХЛЯДИ СБИЛИ , И ЧТО МАЙДАУН РАССТРЕЛЯЛИ , И ЧТО ВОЙНУ ГРАЖДАНСКУЮ В ДОНБАССЕ НАЧАЛИ ...
ХОЗЯЕВА СВОИМ ХОЛОПАМ ПРОСТЯТ МНОГОЕ
Причешу ей шерстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
ЕСЛИ НАЧНЁТЕ БЫКОВАТЬ , СНОВА ПОЛУЧИТЕ В СВИНЯЧИЙ ПЯТАК И ХОЗЯЕВА НЕ ПОМОГУТ , ТОЛЬКО НА ЭТОМ УКРОПНЫЙ " ФЛОТ " УЖЕ ЗАКОНЧИТСЯ , НА ТРЕТИЙ РАЗ НЕ ХВАТИТ ....)))))