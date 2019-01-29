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Россия требует санкций ЕС против Украины

Комментариев: 18
Лавров заявил, что было нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу .
Украинских моряков арестовали в ноябре
Украинских моряков арестовали в ноябре
depositphotos.com

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз из-за инцидента в районе Керченского пролива должен ввести санкции против Украины, а не РФ. 

Об этом Лавров заявил во вторник, комментируя заявление главы МИД Дании Андерса Самуэльсена относительно новых санкций против РФ, передает ТАСС.

“Там действительно было грубейшее нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу украинскими военными судами“, - заявил Лавров.

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Напомним, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, который вместе с коллегами из Чехии и Украины отправился в Мариуполь, осуждает захват украинских кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“ Россией 25 ноября. 

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Теги: РФ, ЕС, санкции, Украина, Керченский пролив
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Комментариев (18)
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    29.01.2019, 16:20
Оценка:  -10
НУ ВО ПЕРВЫХ НИКТО И НИЧЕГО НЕ ТРЕБУЕТ .
ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ , ЧТО НИ САМИ ШТАТЫ ПОДОБНОГО НЕ СДЕЛАЮТ , НЕ ИХ ХОЛОПЫ ИЗ ЕС .
ИНАЧЕ МНОГО ЧЕГО ПРИДЕТСЯ ПРИЗНАТЬ , И ЧТО БОИНГ ХОХЛЯДИ СБИЛИ , И ЧТО МАЙДАУН РАССТРЕЛЯЛИ , И ЧТО ВОЙНУ ГРАЖДАНСКУЮ В ДОНБАССЕ НАЧАЛИ ...
ХОЗЯЕВА СВОИМ ХОЛОПАМ ПРОСТЯТ МНОГОЕ
Духовный_скреп    29.01.2019, 16:26
Оценка:  +8
Духовный_скреп
Мокша,у тебя на клаве Caps Lock зависла,или зеньки от метила повылазили,не видишь,шо клацаешь?
Shaab    29.01.2019, 16:31
Оценка:  +6
Shaab
Та ні, воно, напевно, просто звикло так верещати, що на машинах сигналізація спрацьовує. А тут - букви, ними не поверещиш. От воно й старається, як може - хоча б капсом. Цікаво лише, скільки в нього на день серветок іде на протирання запльованого монітора?
ВыВсеВрети    29.01.2019, 16:14
Оценка:  +8
ВыВсеВрети
ржунемагу...значит санкции работают!!! ))))))
Boxerogos    29.01.2019, 16:20
Оценка:  -8
Boxerogos
Ещё как работают.До введения санкций 100 рублей стоили 28 гривен,а сейчас 41 гривна.))))))))))
ВыВсеВрети    29.01.2019, 16:24
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
ага, расскажи мне как на росии жить хорошо!...))))))
Boxerogos    29.01.2019, 16:45
Оценка:  -3
Boxerogos
Потрохyecoc,как в Росии жить я не знаю,давно там не был.Но в нашей охреНэньке жить очень"хорошо"!
ВыВсеВрети    29.01.2019, 17:01
Оценка:  0
ВыВсеВрети
а кто тебя держит?...))))))))
Духовный_скреп    29.01.2019, 16:06
Оценка:  +11
Духовный_скреп
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
Boxerogos    29.01.2019, 16:05
Оценка:  -13
Boxerogos
Так и есть,но если уж быть честными до конца,то санкции против нашей охреНэньки нужно вводить ещё и за невыполнение минских соглашений.ОБСЕ ещё в 2017-м году признала ответный огонь нарушением,не говоря уже о захвате объектов в"серой зоне".
ВыВсеВрети    29.01.2019, 16:12
Оценка:  +8
ВыВсеВрети
иди уроки учи, завтра в школу! ))))))))
Boxerogos    29.01.2019, 16:16
Оценка:  -8
Boxerogos
Толсто,потрохосос.Слишком толсто.Попробуй потоньше.)))))))
ВыВсеВрети    29.01.2019, 16:27
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
и на тебя действуют санкции?!...)))))))
Shaab    29.01.2019, 16:27
Оценка:  +3
Shaab
А що, не влазить? Так, сходіть до аптеки, купіть вазеліну. Кажуть, допомагає...
Колишній-східняк    29.01.2019, 15:54
Оценка:  +7
Колишній-східняк
А баржу ставить поперек пролива - это нормально? И, если Украина не признает аннексию Крыма, как впрочем и большинство стран мира,то почему она должна спрашивать какого-то разрешения у РФ.
    29.01.2019, 16:23
Оценка:  -8
БУДЕТЕ СПРАШИВАТЬ И БУДЕТЕ ЕЗДИТЬ , КАК ЭТО БЫЛО И РАНЬШЕ .
ЕСЛИ НАЧНЁТЕ БЫКОВАТЬ , СНОВА ПОЛУЧИТЕ В СВИНЯЧИЙ ПЯТАК И ХОЗЯЕВА НЕ ПОМОГУТ , ТОЛЬКО НА ЭТОМ УКРОПНЫЙ " ФЛОТ " УЖЕ ЗАКОНЧИТСЯ , НА ТРЕТИЙ РАЗ НЕ ХВАТИТ ....)))))
ВыВсеВрети    29.01.2019, 16:26
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
ОЧКИ, ГДЕ МОИ ОЧКИ? ПОЛЦАРСТВА ЗА ОЧКИ!))))))))
Колишній-східняк    29.01.2019, 16:45
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Очков с полдюжины себе она достала...
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