Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Ровенском полигоне украинских военных тренируют по стандартам НАТО

Комментариев: 0
Украинские военные осваивают тактику действий подразделений в различных видах боя.
Военные инструкторы ВСУ изучают тактику ведения действий подразделений
Военные инструкторы ВСУ изучают тактику ведения действий подразделений
rv.gov.ua

Читай также: За время военного положения сборы прошли 30 тысяч резервистов - ВСУ

На полигоне в Ровенской области завершается цикл подготовки старшин, сержантов и офицеров по квалификационным стандартам НАТО.

Об этом в среду, 30 января, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что в целом в Ровненской области подготовка украинских военных по программе Орбитал продолжается уже несколько лет подряд.

Военные инструкторы ВСУ изучают тактику ведения действий подразделений
Военные инструкторы ВСУ изучают тактику ведения действий подразделений
rv.gov.ua

В прошлом году там впервые проводился курс подготовки военных инструкторов Вооруженных сил Украины. Модули программы предусматривали обучение по направлению индивидуальной подготовки.

Читай также: Эсминец США покинул Черное море

На этот раз под руководством британских коллег украинские военные осваивают тактику действий подразделений в различных видах боя. Так, на одном из участков полигона учебная группа отрабатывает тактические действия подразделения во время прямого огневого контакта с противником.

Военные инструкторы ВСУ изучают тактику ведения действий подразделений
Военные инструкторы ВСУ изучают тактику ведения действий подразделений
rv.gov.ua

Ранее украинские военные провели проверку работы звена ударных самолетов по поддержке действий кораблей ВМСУ на море

Поделись:
Теги: НАТО, НАТО-Украина, военные, Ровенская область, ВСУ, Военные учения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь