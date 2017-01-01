На Ровенском полигоне украинских военных тренируют по стандартам НАТО

Украинские военные осваивают тактику действий подразделений в различных видах боя.

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На полигоне в Ровенской области завершается цикл подготовки старшин, сержантов и офицеров по квалификационным стандартам НАТО.

Об этом в среду, 30 января, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что в целом в Ровненской области подготовка украинских военных по программе Орбитал продолжается уже несколько лет подряд.

Военные инструкторы ВСУ изучают тактику ведения действий подразделений rv.gov.ua

В прошлом году там впервые проводился курс подготовки военных инструкторов Вооруженных сил Украины. Модули программы предусматривали обучение по направлению индивидуальной подготовки.

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На этот раз под руководством британских коллег украинские военные осваивают тактику действий подразделений в различных видах боя. Так, на одном из участков полигона учебная группа отрабатывает тактические действия подразделения во время прямого огневого контакта с противником.

Военные инструкторы ВСУ изучают тактику ведения действий подразделений rv.gov.ua

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