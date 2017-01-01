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Альтернативы минским соглашениям нет - Сайдик

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Ранее представитель ОБСЕ сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений.
Сайдик подтвердил приверженность минским соглашениям
Сайдик подтвердил приверженность минским соглашениям

Спецпредседателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания Контактной группы по Донбассу в Минске в среду, 30 января, заявил о безальтернативности минских соглашений, сообщает ТАСС.

Ранее Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений. Он якобы предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

"Опираясь на свой более чем трехлетний опыт работы, хочу подчеркнуть мою полную приверженность минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины", - сказал он.

Он отметил, что задача всех участников минского процесса состоит в том, чтобы сделать все необходимое для полной имплементации минских соглашений.

По словам Сайдика, в прошлом году удалось существенно сократить число жертв среди гражданского населения на Донбассе.

"Согласно предварительным данным СММ ОБСЕ, с начала этого года до позавчерашнего дня не было зарегистрировано ни одного убитого среди гражданского населения. Это явное доказательство того, что наша работа в Минске приносит результат", - отметил представитель ОБСЕ.

Вместе с тем Сайдик отказался комментировать свой план урегулирования конфликта.

Стоит отметить, что на переговорах в Минске сегодня снова поднимался вопрос обмена пленными, ни никаких конкретных результатов достигнуто не было.

Напомним, о "плане Сайдика" также высказались в Киеве и Москве. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложенный план не содержит принципиально новых идей.

В свою очередь в Москве не считают серьезной эту идею Сайдика. В "ЛДНР" план уже назвали противоречащим минским соглашениям.

 

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Теги: ОБСЕ, переговоры в Минске, минские договоренности, сайдик
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Источник: korrespondent.net

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