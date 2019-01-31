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Жители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах президента, - ЦИК

Комментариев: 10
Пока нет информации, где именно будут организованы избирательные участки на территории Донецкой и Луганской областей.
Жители не будут ограничены в возможности проголосовать
Жители не будут ограничены в возможности проголосовать
prm.ua

Жители временно оккупированных территорий Донбасса без ограничений смогут проголосовать на выборах президента страны на подкодконтрольной Украине территории.

Об говорится в ответе ЦИК на информационный запрос LIGA.net.

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“Избиратели, в том числе “жители отдельных населенных пунктов Донбасса“, могут реализовать свое активное избирательное право на очередных выборах президента 31 марта 2019 года“, - отмечается в сообщении.

В ЦИК уточнили, что для этого необходимо иметь при себе паспорт.

“Согласно ч.1. ст 8 закона Украины об обеспечении прав, свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированных территориях Украины выборы президента в ОРДЛО не организовываются и не проводятся“, - уточнили в ЦИК.

Информации относительно территории Донецкой и Луганской областей, где невозможно обеспечить организацию подготовки и проведения выборов президента 31 марта 2019 года, в Центральной избирательной комиссии нет.

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“Решение комиссии о невозможности проведения организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента 31 марта 2019 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас не принималось“, - отмечается в сообщении.

В то же время в ЦИК напомнили, что согласно закону Украины о военно-гражданских администрациях именно ВГА уполномочены предоставлять выводы ЦИК о возможности организации и подготовки выборов президента.

Как сообщала 29 января разведка США, РФ готовится кибертехнологиями влиять на выборы в Украине.

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Теги: выборы 2019, Луганская область, Донецкая область, ЦИК
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Комментариев (11)
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Letohradek    31.01.2019, 11:05
Оценка:  -3
Letohradek
Ни в коем случае нельзя позволить голосовать этому ватному населению! Они, будучи в Украине, все время выбирали анти-украинскую гопоту. Можно представить кого теперь они будут выбирать ...
Olshankin    31.01.2019, 11:42
Оценка:  -4
Olshankin
Приднестровцы, абхазы как-то живут. И нам пора закрыть эту тему. Ушли так ушли.
Olshankin    31.01.2019, 11:46
Оценка:  -3
Olshankin
Любви никогда не будет. На восстановление денег немеряно надо - то подарит???
Letohradek    31.01.2019, 11:46
Оценка:  +1
Letohradek
То есть, ты желаешь тем, которые в оккупации, как-то жить, вместо хорошей жизни?
WTF2wtf    31.01.2019, 11:47
Оценка:  +2
WTF2wtf
С какого перепугу оккупанты что-то уходить у других стран стали???
Москва даже не хочет содержать оккупированный ей Донбасс на уровне того же захваченной ей Крыма!!! Донбасс для ботоксного упорыша просто расходный материал и удерживается россией в качестве жертвы ... ((((
WTF2wtf    31.01.2019, 11:49
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ваши любимые россияне Чечню сколько лет "возвращали" авиацией и градами?
Российская армия там порядка 10% всего населения в землю закопала ... а Украина и близко не творила такого на Донбассе, который удерживают российские оккупанты.
WTF2wtf    31.01.2019, 11:50
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ну это явно не тебе решать, кто может голосовать ...
Но возвращать оккупированные россией районы нужно в любом случае
Letohradek    31.01.2019, 11:53
Оценка:  0
Letohradek
После деоккупации Донбасса, ближайшие лет 5 им нельзя позволить голосовать на выборах Украины, пока болезнь "рускага мира" из них не выветрится!
atos    31.01.2019, 10:47
Оценка:  -4
atos
Все они как один будут голосовать за Педю и его прекрасную команду ))))))
sharry-sharry    31.01.2019, 10:58
Оценка:  +3
sharry-sharry
Нет,все они проголосуют за кремлевского педофила.
WTF2wtf    31.01.2019, 11:51
Оценка:  +2
WTF2wtf
Никто им в россии не давал и не даст права голосовать на уровне с россиянами, они для вовочки какой-то третий сорт ... ((((
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