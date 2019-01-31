Жители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах президента, - ЦИК

Пока нет информации, где именно будут организованы избирательные участки на территории Донецкой и Луганской областей.

Жители не будут ограничены в возможности проголосовать prm.ua

Жители временно оккупированных территорий Донбасса без ограничений смогут проголосовать на выборах президента страны на подкодконтрольной Украине территории.

Об говорится в ответе ЦИК на информационный запрос LIGA.net.

Читай также: Выборы-2019: заявки в ЦИК подали более 50 человек

“Избиратели, в том числе “жители отдельных населенных пунктов Донбасса“, могут реализовать свое активное избирательное право на очередных выборах президента 31 марта 2019 года“, - отмечается в сообщении.

В ЦИК уточнили, что для этого необходимо иметь при себе паспорт.

“Согласно ч.1. ст 8 закона Украины об обеспечении прав, свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированных территориях Украины выборы президента в ОРДЛО не организовываются и не проводятся“, - уточнили в ЦИК.

Информации относительно территории Донецкой и Луганской областей, где невозможно обеспечить организацию подготовки и проведения выборов президента 31 марта 2019 года, в Центральной избирательной комиссии нет.

Читай также: Решение Вакарчука не оставляет шансов на победу Гриценко и Садовому

“Решение комиссии о невозможности проведения организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента 31 марта 2019 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас не принималось“, - отмечается в сообщении.

В то же время в ЦИК напомнили, что согласно закону Украины о военно-гражданских администрациях именно ВГА уполномочены предоставлять выводы ЦИК о возможности организации и подготовки выборов президента.

Как сообщала 29 января разведка США, РФ готовится кибертехнологиями влиять на выборы в Украине.