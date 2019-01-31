Жители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах президента, - ЦИК
Жители временно оккупированных территорий Донбасса без ограничений смогут проголосовать на выборах президента страны на подкодконтрольной Украине территории.
Об говорится в ответе ЦИК на информационный запрос LIGA.net.
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“Избиратели, в том числе “жители отдельных населенных пунктов Донбасса“, могут реализовать свое активное избирательное право на очередных выборах президента 31 марта 2019 года“, - отмечается в сообщении.
В ЦИК уточнили, что для этого необходимо иметь при себе паспорт.
“Согласно ч.1. ст 8 закона Украины об обеспечении прав, свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированных территориях Украины выборы президента в ОРДЛО не организовываются и не проводятся“, - уточнили в ЦИК.
Информации относительно территории Донецкой и Луганской областей, где невозможно обеспечить организацию подготовки и проведения выборов президента 31 марта 2019 года, в Центральной избирательной комиссии нет.
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“Решение комиссии о невозможности проведения организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента 31 марта 2019 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас не принималось“, - отмечается в сообщении.
В то же время в ЦИК напомнили, что согласно закону Украины о военно-гражданских администрациях именно ВГА уполномочены предоставлять выводы ЦИК о возможности организации и подготовки выборов президента.
Как сообщала 29 января разведка США, РФ готовится кибертехнологиями влиять на выборы в Украине.
Москва даже не хочет содержать оккупированный ей Донбасс на уровне того же захваченной ей Крыма!!! Донбасс для ботоксного упорыша просто расходный материал и удерживается россией в качестве жертвы ... ((((
Российская армия там порядка 10% всего населения в землю закопала ... а Украина и близко не творила такого на Донбассе, который удерживают российские оккупанты.
Но возвращать оккупированные россией районы нужно в любом случае