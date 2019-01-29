РФ готовится кибертехнологиями влиять на выборы в Украине - разведка США

В США считают, что РФ продолжит вести информационную войну по всему миру, чтобы разделить общества.

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В США ожидают, что Россия будет использовать кибертехнологии для влияния на предстоящие президентские выборы в Украине. Об этом заявил директор Нацразведки США Дэн Коутс на комитете Сената США по делам разведки, говорится в документе с текстом его выступления.

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По его словам, нападение России на украинские военно-морские корабли “Яну Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“ 25 ноября 2018 года является лишь последним примером готовности Кремля нарушать международные нормы, чтобы давить на своих соседей в своих интересах.

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“Мы ожидаем, что Россия продолжит вести информационную войну против демократий и использовать социальные медиа, чтобы попытаться разделить наши общества“, - подчеркнул Коутс.

Напомним, ранее посол США в Украине Мари Йованович рассказала, кого Штаты поддержат на выборах в Украине.