На территории заброшенной АТС в Харькове нашли труп мужчины

Открыто уголовное производство по ст. 115 Криминального кодекса Украины.

Мужчина был 1968 года рождения depositphotos.com

В помещении неиспользуемой автоматической телефонной станции в Харькове нашли труп мужчины.

Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.

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Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном помещении. Полицией установлено, что это гражданин Украины, 1968 года рождения, неработающий.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Криминального кодекса Украины - умышленное убийство. Причины и обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее в Киеве возле станции метро Позняки нашли труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ ЧП в Киеве.