Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На территории заброшенной АТС в Харькове нашли труп мужчины

Комментариев: 0
Открыто уголовное производство по ст. 115 Криминального кодекса Украины.
Мужчина был 1968 года рождения
Мужчина был 1968 года рождения
depositphotos.com

В помещении неиспользуемой автоматической телефонной станции в Харькове нашли труп мужчины. 

Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.

Читай также: Под Ужгородом мужчина прострелил себе голову

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном помещении. Полицией установлено, что это гражданин Украины, 1968 года рождения, неработающий.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Криминального кодекса Украины - умышленное убийство. Причины и обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее в Киеве возле станции метро Позняки нашли труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ ЧП в Киеве. 

Поделись:
Теги: убийство, мужчины, Харьков и Харьковская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь