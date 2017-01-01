На территории Херсонеса обнаружены боеприпасы - СМИ

На территории музея нашли снаряды времен Второй мировой войны.

На территории музея Херсонес Таврический в Севастополе в музее-заповеднике обнаружили два запала от гранаты и бомбу. Сейчас взрывотехники обследуют находку и решают, можно ли ее транспортировать, или лучше взорвать на месте.

Об обнаруженных на территории музея снарядах пишет ряд российских СМИ, сообщает Крым.Реалии.

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“Два запала от гранаты и бомба времен войны“, – цитирует российское информагентство ТАСС сотрудника правоохранительных органов, который работает на месте.

Также сообщается, что сейчас инженерно-техническая группа оккупантов, ОМОН Росгвардии, обследует снаряд, чтобы выяснить, нужно ли транспортировать боеприпасы или взорвать их на месте.

На сайте музея-заповедника пока нет информации о находке.

Ранее сообщалось, что в Херсонесе обнаружили “подозрительный предмет“, из-за чего территория музея была оцеплена полицией.

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Стоит отметить, Херсонес Таврический основан древними греками на юго-западном побережье Крыма. Сейчас это территория Севастополя. На протяжении двух тысяч лет Херсонес был крупным политическим, культурным, экономическим центром Северного Причерноморья.

До 2014 года раскапывать древности на территории Херсонеса приезжали ученые и студенты из разных стран. В течение года обычно проводили по 2-3 международные конференции. В 2013 году Херсонес включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2014 года ЮНЕСКО не проводит мониторинг сохранности музея-заповедника.

В 2018 году оккупационные власти Севастополя построили на руинах Херсонеса оперную сцену и хозяйственные сооружения. По древним стенам был проложен высоковольтный кабель.

Как сообщалось в феврале, крымчане обнаружили “могильник“ Ханского дворца.