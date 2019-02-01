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На трассе Киев-Одесса столкнулись шесть авто

Комментариев: 1
В полиции сообщают, что авария случилась из-за ям на дороге и тумана.
Авария на Киевской трассе
Авария на Киевской трассе
od.npu.gov.ua

На трассе Киев-Одесса в районе Новогригоровки Одесской области в пятницу, 1 февраля, случилось ДТП с участием шести автомобилей. Об этом пишет Думская.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, около 7:00 из-за испорченного покрытия столкнулись две машины, а после этого в преграду на дороге въехали еще четыре авто. В результате один грузовик врезался в отбойник, одна фура перевернулась. 

О пострадавших не сообщается.

По данным полиции, помимо ям на дороге, причиной аварии мог стать туман.

Напомним, 1 февраля в Киеве на площади Победы произошла крупная авария с участием пяти автомобилей, есть жертвы. 

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Теги: ДТП, туманность, фото, авария, туман, Одесская область, трасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    01.02.2019, 18:31
Оценка:  0
atos
Люди реально полоумные, дорог нету, куда вы летите?
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