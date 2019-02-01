Набсовет заверил, что уволил Аласанию не из-за Крестного хода с Порошенко

Отрывок проекта решения, который цитируют СМИ, не был утвержден советом, хотя частично и вошел в окончательный документ.

Аласанию уволили не за отказ освещать мероприятия с Порошенко, заверяет Набсовет facebook.com/zurab.alasania

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Глава Набсовета Национальной общественной телерадиокомпании Татьяна Лебедева прокомментировала на своей странице в Facebook слухи, которые ходят об увольнении руководителя UA:Перший Зураба Аласании.

В частности, она заверила, что отсутствие освещения ряда важных событием с участием первых лиц (например, Крестного хода за единую поместную церковь с участием Петра Порошенко) - не было причиной увольнения.

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“В связи с тем, что ряд изданий распространил ложную информацию относительно мотивов расторжения контракта Зураба Аласании, сообщаю, что отсутствие освещения важных событий с участием первых лиц государства не было причиной решения“, - подчеркнула она.

Отрывок проекта решения, который цитируется в СМИ, по ее словам, был предложен одним из членов Набсовета Вячеславом Козаком и только частично вошел в окончательное решение совета.

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“Чтобы избежать инсинуаций, публикую полный текст одного из проектов решений. Этот текст, повторяю, не стал решением Совета. Окончательная мотивация прекращения контракта с Аласанией будет обнародована в ближайшие дни“, - отметил Лебедева.

В проекте решения, обнародованном главой Набсовета, Аласания обвиняется в том, что создал на канале параллельную исполнительную структуру, в несбалансированной и противоречивой финансовой политике (в частности, в непрозрачном премировании) и ненадлежащей финансовой отчетности.

Документ, который цитируют СМИ, не был конечным решением Набсовета facebook.com/profile.php?id=100001544802526

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Кроме того, упоминается в проекте и освещение Крестного хода, Генассамблеи ООН 26 ноября и Международного экономического форума в Харькове, однако видно, что эти аргументы зачеркнуты. В пятом пункте упоминается полная деполитизация новостей под руководством Аласании, что, по мнению Козака, противоречило требованию о сбалансированности информации об Украине и мире, которую должен был предоставлять телеканал.

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Напомним, ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что считает увольнение руководителя UA: Перший Зураба Аласании в год выборов президента и парламента огромной ошибкой.