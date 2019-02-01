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Набсовет заверил, что уволил Аласанию не из-за Крестного хода с Порошенко

Комментариев: 2
Отрывок проекта решения, который цитируют СМИ, не был утвержден советом, хотя частично и вошел в окончательный документ.
Аласанию уволили не за отказ освещать мероприятия с Порошенко, заверяет Набсовет
Аласанию уволили не за отказ освещать мероприятия с Порошенко, заверяет Набсовет
facebook.com/zurab.alasania

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Глава Набсовета Национальной общественной телерадиокомпании Татьяна Лебедева прокомментировала на своей странице в Facebook слухи, которые ходят об увольнении руководителя UA:Перший Зураба Аласании.

В частности, она заверила, что отсутствие освещения ряда важных событием с участием первых лиц (например, Крестного хода за единую поместную церковь с участием Петра Порошенко) - не было причиной увольнения.

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“В связи с тем, что ряд изданий распространил ложную информацию относительно мотивов расторжения контракта Зураба Аласании, сообщаю, что отсутствие освещения важных событий с участием первых лиц государства не было причиной решения“, - подчеркнула она. 

Отрывок проекта решения, который цитируется в СМИ, по ее словам, был предложен одним из членов Набсовета Вячеславом Козаком и только частично вошел в окончательное решение совета. 

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“Чтобы избежать инсинуаций, публикую полный текст одного из проектов решений. Этот текст, повторяю, не стал решением Совета. Окончательная мотивация прекращения контракта с Аласанией будет обнародована в ближайшие дни“, - отметил Лебедева.

В проекте решения, обнародованном главой Набсовета, Аласания обвиняется в том, что создал на канале параллельную исполнительную структуру, в несбалансированной и противоречивой финансовой политике (в частности, в непрозрачном премировании) и ненадлежащей финансовой отчетности.

Документ, который цитируют СМИ, не был конечным решением Набсовета
Документ, который цитируют СМИ, не был конечным решением Набсовета
facebook.com/profile.php?id=100001544802526

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Кроме того, упоминается в проекте и освещение Крестного хода, Генассамблеи ООН 26 ноября и Международного экономического форума в Харькове, однако видно, что эти аргументы зачеркнуты. В пятом пункте упоминается полная деполитизация новостей под руководством Аласании, что, по мнению Козака, противоречило требованию о сбалансированности информации об Украине и мире, которую должен был предоставлять телеканал.

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Напомним, ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что считает увольнение руководителя UA: Перший Зураба Аласании в год выборов президента и парламента огромной ошибкой.

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Теги: Аласания, увольнение, UA:Перший, телеканал, Порошенко, Набсовет
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    01.02.2019, 18:42
Оценка:  +1
Хулиганка*
пауки в банке пожирают друг друга
Антибес    01.02.2019, 18:12
Оценка:  +2
Антибес
Слишком плохо лизал сливорезу Педе вот и уволили...
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