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Пленного украинского моряка в РФ могли заразить гепатитом - адвокат

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Получить подтверждение информации адвокаты смогут только в начале следующей недели, заявила адвокат моряка.
Андрей Эйдер - самый младший из захваченных РФ украинских моряков
Андрей Эйдер - самый младший из захваченных РФ украинских моряков
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Украинского моряка Андрея Эйдера могли заразить гепатитом B в российской тюрьме. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов, со ссылкой на адвоката моряка Александру Маркову.

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"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", - говорится в сообщении.

Получить подтверждение информации адвокаты смогут только в начале следующей недели, заявила Маркова.

Ранее сообщалось, что у Сороки нашли повреждение новой мышцы, а он сделал антенну из кипятильника.

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Теги: моряки, Украина, РФ, Андрей Эйдер
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