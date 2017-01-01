Пленного украинского моряка в РФ могли заразить гепатитом - адвокат

Получить подтверждение информации адвокаты смогут только в начале следующей недели, заявила адвокат моряка.

Украинского моряка Андрея Эйдера могли заразить гепатитом B в российской тюрьме. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов, со ссылкой на адвоката моряка Александру Маркову.

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"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", - говорится в сообщении.

Получить подтверждение информации адвокаты смогут только в начале следующей недели, заявила Маркова.

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