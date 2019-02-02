Убийстве Гандзюк: Мангер приостановил членство в ВО "Батькивщина"

По заявлению самого Мангера, свое членство он приостанавливает до завершения расследования убийства Катерины Гандзюк.

Глава Херсонского облсовета называет обвинения в свою сторону голословными и безосновательными censor.net.ua

Глава Херсонского облсовета, руководителя Херсонской горорганизации “Батькивщина“ Владислав Мангер подал заявление о приостановлении своего членства в партии. Президия политсовета заявление удовлетворила.

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Об этом сообщает прес-служба “Батькивщина“.

По заявлению самого Мангера, свое членство он приостанавливает до завершения расследования убийства Катерины Гандзюк. Глава Херсонского облсовета называет обвинения в свою сторону голословными и безосновательными.

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Напомним, по заявлению отца убитой активистки, организатор убийства его дочки Катерины Гандзюк тесно сотрудничал с членом партии “Батькивщина“ Владиславом Мангером и членом партии БПП Андреем Гордеевым.

“Для меня теперь партия “Батькивщина“ - партия убийц моей дочки. Для меня теперь Блок Петра Порошенко - партия убийц моей дочки“, - заявил отец Катерины Гандзюк.

Ранее сообщалось, что в розыск объявлен “авторитет“, подозреваемый в убийстве Гандзюк.