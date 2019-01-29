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Порошенко объявил о выдвижении на второй срок

Комментариев: 2
Действующий президент Петр Порошенко будет баллотироваться на второй срок.
Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
pravda.com.ua

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Президент Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Такое заявление глава государства сделал 29 января на форуме “От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем“.

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“Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будушими поколениями побудили меня принять решения выдвигаться еще раз на должность президента Украины“, - сказал президент.

Глава государства отметил, что намерен гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции Украины.

“Я прошу у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, необратимость нашей независимости, чтобы восстановить территориальную целостности страны, принести в Украину выгодный Украине мир, чтобы завершить строительство сильного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца“, - сказал он.

Как сообщалось ЦИК зарегистрировал в понедельник еще двоих кандидатов в президенты, их уже 22.

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Теги: выборы 2019, Порошенко, кандидат в президенты
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Комментариев (2)
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chytan    29.01.2019, 15:16
Оценка:  +1
chytan
Еще и победит ! Да-аа,- путин не переживет второй срок Порошенко !!!
Колишній-східняк    29.01.2019, 15:26
Оценка:  0
Колишній-східняк
Не трогайте путина. Ему и так нелегко. Мало того, что его самого на свете уже давно нет, так еще и клонов добиваете.
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