Порошенко объявил о выдвижении на второй срок

Действующий президент Петр Порошенко будет баллотироваться на второй срок.

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Президент Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Такое заявление глава государства сделал 29 января на форуме “От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем“.

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“Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будушими поколениями побудили меня принять решения выдвигаться еще раз на должность президента Украины“, - сказал президент.

Глава государства отметил, что намерен гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции Украины.

“Я прошу у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, необратимость нашей независимости, чтобы восстановить территориальную целостности страны, принести в Украину выгодный Украине мир, чтобы завершить строительство сильного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца“, - сказал он.

Как сообщалось ЦИК зарегистрировал в понедельник еще двоих кандидатов в президенты, их уже 22.