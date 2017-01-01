Под Сумами полиция задержала банду рэкетиров

Преступная группировка была тесно связанна с криминальным авторитетом.

Один из задержанных является так называемым “держателем воровского общака“ su.npu.gov.ua

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В городе Глухов Сумской области работники Управления стратегических расследований совместно с сотрудниками Корд при участии полиции задержали четырех жителей Глуховщины на вымогательстве денег у местного предпринимателя.

Об этом сообщил пресс-отдел полиции области.

Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных и следственных действий, все четверо задержанные - ранее судимые за имущественные преступления насильственного характера лица, и имели существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе, поддерживали воровские традиции.

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“Один из задержанных является так называемым “держателем воровского общака“ в Глуховском районе и имеет непосредственное отношение к “вору в законе“ по кличке Лера Сумской“, - комментирует ситуацию Вадим Дзюбинский, заместитель начальника ГУНП в Сумской области-начальник криминальной полиции.

Сотрудники управление стратегических расследований и спецподразделения КОРД задержали всех на “горячем“, когда те требовали у одного из местных предпринимателей в очередной раз денежные средства в сумме около трех тысяч гривен.

Сейчас все злоумышленники задержаны, и общаются со следователями. В полиции уже открыто уголовное производство по ст. 189 УК Украины, в рамках которого проводятся дальнейшие следственные действия, санкционированные обыски и проверка задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона. В отношении двух из задержанных решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в 2011 году вора в законе Леру Сумского отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщалось 22 января, в Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством.