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В Днепре женщина родила 14-го ребенка

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В семье Ольги и Руслана Майгун семь мальчиков и семь девочек.
В 2010 году Ольге присвоили почетное звание "мать-героиня"
В 2010 году Ольге присвоили почетное звание "мать-героиня"
Родильное отделение перинатального центра 9 -й больницы г.Днепр / Facebook

В Днепре мать-героиня Ольга Майгун родила своего четырнадцатого ребенка.

Об этом сообщили 2 февраля на странице Родильное отделение перинатального центра 9-й больницы Днепра в Facebook.

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"История супругов Ольги и Руслана Майгун. Они поженились, когда им было 19 и 21. А сегодня Ольга готовится на выписку из нашего роддома с новорожденной Вирсавией, которая в семье 14-й ребенок. А всего семь мальчиков (Степан, Тимофей, Сеня, Павел, Елисей, Руслан, Самуил) и семь девочек (Евгения, Лия, Люба, Оля, Авигея, Тавифа, Вирсавия). Из четырнадцати детей – восемь родились в нашем роддоме, что нам, безусловно, приятно и почетно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "с 2010 года Ольга имеет почетное звание "мать-героиня".

Как сообщалось 27 декабря, под Ровно многодетная мать родила 18-го ребенка.

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Теги: ребенок, мать, Днепр
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