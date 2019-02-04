Бердянск частично остался без воды из-за очередной аварии

Населению будут подвозить техническую воду.

Утечка стоков произошла недалеко от места предыдущей аварии depositphotos.com

Накануне вечером в Бердянске на коллекторе произошла еще одна авария, без воды снова осталось несколько районов города, также перекрыто движение на Западном проспекте.

Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе горсовета Бердянска.

Отмечается, что аварийная утечка стоков произошла недалеко от места предыдущей аварии.

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“Вчера вечером произошла утечка стоков возле места аварии. Специалисты считают, что идет дальнейшее разрушение коллектора, разрушается другой участок. Поэтому было с 19 часов перекрыто водоснабжение в некоторых районах города, однако отключение воды, по сравнению с предыдущей аварией, меньше“, - рассказала руководитель пресс-службы горсовета Бердянска Ирина Егорова.

Также руководитель пресс-службы отметила, что в большей части города вода есть, в частности в городской больнице. Водоснабжение прекращено в районах Колония, Макорты, Слободка, Коса и части Центра (от пр. Азовский до пр. Восточный, от ул. Консульской до ул. Горького).

Также вчера вечером было ограничено движение на проспекте Западном (подъем на гору), сегодня, 4 января, движение автотранспорта происходит по одной полосе проспекта.

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Сейчас ремонтные работы проводят на двух участках коллектора. Специалисты обустраивают временную перекачку стоков в “свежем“ аварийном участке, а также идет подготовка лотка для прокладки новой пластиковой трубы.

Населению будут подвозить техническую воду.

Напомним, в Бердянске Запорожской области после аварии на коллекторе частично возобновлена подача воды.