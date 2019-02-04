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Бердянск частично остался без воды из-за очередной аварии

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Населению будут подвозить техническую воду.
Утечка стоков произошла недалеко от места предыдущей аварии
Утечка стоков произошла недалеко от места предыдущей аварии
depositphotos.com

Накануне вечером в Бердянске на коллекторе произошла еще одна авария, без воды снова осталось несколько районов города, также перекрыто движение на Западном проспекте. 

Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе горсовета Бердянска.

Отмечается, что аварийная утечка стоков произошла недалеко от места предыдущей аварии.

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“Вчера вечером произошла утечка стоков возле места аварии. Специалисты считают, что идет дальнейшее разрушение коллектора, разрушается другой участок. Поэтому было с 19 часов перекрыто водоснабжение в некоторых районах города, однако отключение воды, по сравнению с предыдущей аварией, меньше“, - рассказала руководитель пресс-службы горсовета Бердянска Ирина Егорова. 

Также руководитель пресс-службы отметила, что в большей части города вода есть, в частности в городской больнице. Водоснабжение прекращено в районах Колония, Макорты, Слободка, Коса и части Центра (от пр. Азовский до пр. Восточный, от ул. Консульской до ул. Горького). 

Также вчера вечером было ограничено движение на проспекте Западном (подъем на гору), сегодня, 4 января, движение автотранспорта происходит по одной полосе проспекта. 

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Сейчас ремонтные работы проводят на двух участках коллектора. Специалисты обустраивают временную перекачку стоков в “свежем“ аварийном участке, а также идет подготовка лотка для прокладки новой пластиковой трубы. 

Населению будут подвозить техническую воду.

Напомним, в Бердянске Запорожской области после аварии на коллекторе частично возобновлена подача воды. 

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Теги: водоснабжение, авария, Бердянск, вода
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Комментариев (1)
Bagram123    04.02.2019, 11:18
Оценка:  0
Bagram123
Думали что то при советах построили будет 200 лет работать.Переименовать надо,может тогда заработает.
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