В Закарпатской области сошли семь лавин
В Закарпатской области за минувшие сутки произошло семь сходов лавин мокрого снега.
Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 4 февраля.
Читай также: Спасатели предупреждают об опасности схождения лавин на дорогиОтмечается, что шесть лавин сошли с горы Плай и одна – с горы Великий Верх. Высота отрыва снежного покрова во всех случах превысила один километр над уровнем моря.
Объем самой маленькой лавины составил 150 кубометров снега, а самой большой – 1800 кубометров. По данным спасателей, ущерб не был нанесен.
В свою очередь Укргидрометцентр сообщает, что 4 февраля в горах Ивано-Франковской области и 4-5 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
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Напомним, 31 января в Закарпатской области снежная лавина перекрыла половину проезжей части автомобильной трассы Н-09 вблизи села Деловое в Раховском районе. Для расчистки дороги на место происшествия была направлена специальная техника.