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На Донбассе ракетой Стугна уничтожили бронемашину - штаб ООС

Комментариев: 13
Украинские военные осуществили пуск управляемой ракеты по вражескому бронированному объекту.
Военные применили ракету Стугна
Военные применили ракету Стугна
facebook.com/pressjfo.news

Украинские военные во вторник, 5 февраля, уничтожили боевую машину сепаратистов.

Об этом в соцсети Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что под прикрытием минометного огня сепаратисты, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское, что на Луганщине.

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“Для отражения нападения наши военнослужащие задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, осуществили пуск управляемой ракеты украинского ПТРК Стугна-П по вражескому бронированному объекту и уничтожили его вместе с экипажем. Потери врага составили: боевая бронированная машина, двое убитых и восемь раненых“, - сообщили в штабе ООС.

Стугна-П - переносной противотанковый ракетный комплекс. Он предназначен для поражения любых бронированных или малоразмерных целей. Также комплекс эффективен при ведении огня по скрытой в окопах бронетехнике. Ракеты комплекса способны пробить броню толщиной в 800 мм при динамической защите, и до 1200 мм - при обычной. Дальность стрельбы комплекса: 100 - 5000 м.

Как сообщалось, ранее на Донбассе испытали системы залпового огня Смерчь.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: ракета, Донбасс, бронетехника, Луганская область
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Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
BROKER666    06.02.2019, 13:17
Оценка:  +1
BROKER666
УКРАИНСКАЯ Стугна и ордынская бронетехника созданы друг для друга
Kostos    06.02.2019, 13:07
Оценка:  +4
Kostos
Типо танка из "шахты", да Просцакк Пердаторрович?
Ехидный    06.02.2019, 13:13
Оценка:  +5
Ехидный
Ага, а откопали их простые бурятские и чеченские щахтеры
BROKER666    06.02.2019, 13:06
Оценка:  +4
BROKER666
так у нас оказывается есть оружие ненамного уступающее джевелинам - это бодрит...
Woodbrother    06.02.2019, 12:32
Оценка:  +10
Woodbrother
Прекрасная нововсть.
Vasya_iz_Ivanovo    06.02.2019, 12:49
Оценка:  -9
Vasya_iz_Ivanovo
Украинцы убили Украинцев, Woodbrother, ты дурак?
Woodbrother    06.02.2019, 12:59
Оценка:  +5
Woodbrother
С каких это пор жители пензы, тулы и рязани стали украинцами?
sv_sim    06.02.2019, 12:59
Оценка:  +4
sv_sim
Вася, это у тебя не только имя, но и призвание
Kostos    06.02.2019, 13:05
Оценка:  +3
Kostos
Вася, пля... Этажы техника "из шахт", понял? Твоя мамка, папка, короче фся твоя родня налогами оплатила яё. Панимашь, Вася?
Vasya_iz_Ivanovo    06.02.2019, 13:12
Оценка:  -5
Vasya_iz_Ivanovo
От Зомбаки!
Ехидный    06.02.2019, 13:14
Оценка:  +2
Ехидный
Вася, ты о себе во множественном числе? Манечка величия?
Kostos    06.02.2019, 13:25
Оценка:  0
Kostos
Вася, а шо я не так сказал? Это ты и твоя семья оплачивают "ихтамнетов" и всю эту кампанию плешивого карлика Владимера. Возрази, если шо не так
Vasya_iz_Ivanovo    06.02.2019, 13:39
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Kostos, а ни кто и не отрицает - мы им помогаем.
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