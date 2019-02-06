Под Львовом из воинской части украли военное оборудование США

Стоимость похищенного оборудования составляет порядка на 4,5 млн гривен.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту хищения из воинской части во Львовской области 7 тепловизионных прицелов и 8 приборов ночного видения, переданных США, стоимостью 4,5 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українськi Новини.

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Установлено, что в ноябре 2018 года из одной из воинских частей неизвестные лица похитили 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения. Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи.

По версии следствия, похищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.

Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения). Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.

Проводится комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества.

Как сообщалось 29 января, в Житомирской области из военного аэродрома украли 120 металлических плит.