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Под Львовом из воинской части украли военное оборудование США

Комментариев: 1
Стоимость похищенного оборудования составляет порядка на 4,5 млн гривен.
Украли тепловизионные прицелы и приборы ночного видения
Украли тепловизионные прицелы и приборы ночного видения
podpravda.com

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту хищения  из воинской части во Львовской области 7 тепловизионных прицелов и 8 приборов ночного видения, переданных США, стоимостью 4,5 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українськi Новини.

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Установлено, что в ноябре 2018 года из одной из воинских частей неизвестные лица похитили 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения. Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи.

По версии следствия, похищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.

Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения). Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.

Проводится комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества.

Как сообщалось 29 января, в Житомирской области из военного аэродрома украли 120 металлических плит.

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Теги: кража, военная часть, Львовская обаласть
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Комментариев (2)
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Антибес    06.02.2019, 14:53
Оценка:  +2
Антибес
Слава Украине!)))))))))
КимЧенПых    06.02.2019, 15:19
Оценка:  +1
КимЧенПых
Гнилоям Слава!
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