Россияне испытали реактор "Судного дня" - СМИ

В ходе испытаний аппарата были подтверждены заявленные характеристики.

В российской Федерации в ходе подводных испытаний ядерной энергетической установки беспилотного аппарата Посейдон (Статус-6) подтвердили ранее заявленные его характеристики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

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“В ходе испытаний в морской акватории ядерной энергоустановки необитаемого аппарата были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности его применения и скорости хода более 200 км/ч“, - сказал собеседник СМИ.

Российское информационное агентство не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации. Напомним, в апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта Статус-6 устройством “Судного дня“.

Как сообщалось в июле 2018 года, российские военные опубликовали видео с ракетными комплексами Кинжал, Сармат и Авангард, морскими системами Посейдон, крылатой ракетой Буревестник и лазерным комплексом Пересвет.