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Россияне испытали реактор "Судного дня" - СМИ

Комментариев: 5
В ходе испытаний аппарата были подтверждены заявленные характеристики.
Максимальная скорость ядерной энергетической установки более 200 км/ч
Максимальная скорость ядерной энергетической установки более 200 км/ч
mil.ru

В российской Федерации в ходе подводных испытаний ядерной энергетической установки беспилотного аппарата Посейдон (Статус-6) подтвердили ранее заявленные его характеристики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

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“В ходе испытаний в морской акватории ядерной энергоустановки необитаемого аппарата были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности его применения и скорости хода более 200 км/ч“, - сказал собеседник СМИ.

Российское информационное агентство не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации. Напомним, в апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта Статус-6 устройством “Судного дня“.

Как сообщалось в июле 2018 года, российские военные опубликовали видео с ракетными комплексами Кинжал, Сармат и Авангард, морскими системами Посейдон, крылатой ракетой Буревестник и лазерным комплексом Пересвет.

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Теги: Россия, вооружение, Минобороны, испытания
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Комментариев (5)
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WTF2wtf    06.02.2019, 16:47
Оценка:  -1
WTF2wtf
Очередная путинская страшилка, ядерная торпеда, под которую у россии еще нет лодки?
Теперь точно оккупированный россией Донбасс заживет!
Духовный_скреп    06.02.2019, 16:31
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Не успевают мультики снимать.Лучше бы телевизор или стиральную машинку своей разработки испытали.
Woodbrother    06.02.2019, 16:33
Оценка:  +3
Woodbrother
За мультики про стиральную машину никто не платит .
Woodbrother    06.02.2019, 16:22
Оценка:  +4
Woodbrother
Учитывая грандиозные успехи в электронике на россии , этот статус-сратус вполне может бахнуть на москве реке под кремлем
Shaab    06.02.2019, 16:36
Оценка:  0
Shaab
З якого це часу продукція "Союзмультфільму" почала вибухати?
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