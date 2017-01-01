Суд отклонил жалобу на арест первой четверки украинских моряков
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Московский горсуд отклонил жалобу защиты военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша и Андрея Шевченко на продление их ареста. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
“По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме. Суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ. Жалобы были оставлены без удовлетворения“, - написал адвокат.
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При этом Полозов подчеркнул, что тактическая задача по обжалованию продления меры пресечения выполнена. “Необходимые процедуры для обращения в ЕСПЧ пройдены“, - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ допросила двух украинских военнопленных моряков.