Суд отклонил жалобу на арест первой четверки украинских моряков

Несмотря на отказ, хорошая новость в том, что адвокаты прошли инстанцию для последующего обращения в ЕСПЧ.

Апелляцию на продление ареста украинским морякам с захваченных кораблей отклонили facebook.com/groups/1668609776573219

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Московский горсуд отклонил жалобу защиты военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша и Андрея Шевченко на продление их ареста. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

“По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме. Суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ. Жалобы были оставлены без удовлетворения“, - написал адвокат.

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При этом Полозов подчеркнул, что тактическая задача по обжалованию продления меры пресечения выполнена. “Необходимые процедуры для обращения в ЕСПЧ пройдены“, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ допросила двух украинских военнопленных моряков.