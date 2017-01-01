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Сутки на Донбассе прошли без потерь

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На Донбассе сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате ни один военнослужащий не пострадал.
Сутки на Донбассе прошли без потерь
Сутки на Донбассе прошли без потерь
facebook.com/theministryofdefence.ua

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки 7 февраля сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате ни один военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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В частности, дважды пртивник применял запрещенное минскими договоренностями вооружение. Так, в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток обстрелы позиций наших защитников велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное и Пищевик.

В полосе действий группировки Север противник обстрелял наши позиции из автоматических гранатометов, минометов и стрелкового оружия в районе Крымского и Троицкого.

Напомним, 5 февраля украинские военные ракетой Стугна уничтожили боевую машину сепаратистов.

Как сообщалось 5 февраля, по данным разведки, боевики подделывают контракты военным на Донбассе.

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Теги: Донбасс, военные, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса
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