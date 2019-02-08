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Под Запорожьем мужчина водил голую жену по улице

Комментариев: 2
Судьи долго решали, как наказать мужчину за такой поступок. Его приговорили к двум годам условно.
Голую жену по улице водил житель Запорожской области
Голую жену по улице водил житель Запорожской области
из открытых источников

В поселке городского типа Черниговка Запорожской области муж раздел до гола свою пьяную супругу и заставил ее в таком виде пройти по одной из центральных улиц.

Подробности происшествия сообщает издание IpNews.

Мужчина, разозлившись на свою жену, в общественном месте разорвал на ней всю одежду и демонстративно провел ее в таком виде 200 метров по улице.

Как сообщается, таким способом он хотел пристыдить ее за излишнее употребление алкогольных напитков.

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"По информации участников события, обвиняемый, находясь в общественном месте, руками разорвал на ней всю одежду, тем самым полностью ее обнажив. После этого, выражая явное неуважение к обществу и нормам общепринятого поведения, демонстративно провел жену, полностью обнаженной, по улице на расстоянии около 200 метров, к своему двору, при этом громко кричал и обращал внимание жителей ул. Первомайской", - сказано в Реестре судебных решений.

За такой поступок его привлекли к ответственности, и он предстал перед судом. Во время заседания мужчина раскаялся и просил судей не наказывать его слишком строго. Известно также, что пара вместе воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Районный суд признал мужчину виновным по статье 296 УК Украины (Хулиганство). Судьи приняли во внимание искреннее раскаяние обвиняемого и освободили его от отбывания наказания в местах лишения свободы, заменив это двумя годами испытательного срока.

Как сообщалось, 29 января по центру Кропивницкого прошлась раздетая девушка.

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Теги: суд, Запорожье, голые, жена, муж, тюремный срок
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Комментариев (2)
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Фарабунда_Марти    08.02.2019, 12:41
Оценка:  +2
Фарабунда_Марти
Продавал или просто хвастался? ))
ВосставшийИзБана    08.02.2019, 12:10
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Судьи видать сами нажираются в хлам. А как по мне тут полностью отсутствует состав преступления. А мужику следует развестись с этот бабой и выгнать ее в таком виде на улицу.
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