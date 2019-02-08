В Днепре дорогу усыпало мертвыми птицами
Несколько десятков птиц упали прямо на проезжую часть.
В Днепре дорогу усыпало мертвыми птицами
© dp.informator.ua
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В Днепре дорогу усыпало мертвыми птицами
Дорога усыпана мертвыми птицами
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В Днепре на Сичеславской Набережной обнаружили стаю мертвых птиц. Об этом в пятницу, 8 февраля, пишет Информатор.
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Отмечается, что птицы попадали на обочину и на проезжую часть. Машины, которые едут по Сичеславской Набережной, пытаются объехать мертвых птиц, но дорога буквально укрыта ними.
Причина массовой гибели птиц пока неизвестна.
Как сообщалось в Киеве в прудах на Теремках-II в сентябре массово гибла рыба.
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