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В Днепре дорогу усыпало мертвыми птицами

Комментариев: 2
Несколько десятков птиц упали прямо на проезжую часть.
В Днепре дорогу усыпало мертвыми птицами
© dp.informator.ua
Фото 1/5
  • Дорога усыпана мертвыми птицами
  • Дорога усыпана мертвыми птицами
  • Дорога усыпана мертвыми птицами
  • Дорога усыпана мертвыми птицами
  • Дорога усыпана мертвыми птицами
В Днепре дорогу усыпало мертвыми птицами
Дорога усыпана мертвыми птицами
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В Днепре на Сичеславской Набережной обнаружили стаю мертвых птиц. Об этом в пятницу, 8 февраля, пишет Информатор.

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Отмечается, что птицы попадали на обочину и на проезжую часть. Машины, которые едут по Сичеславской Набережной, пытаются объехать мертвых птиц, но дорога буквально укрыта ними.

Причина массовой гибели птиц пока неизвестна.

Как сообщалось в Киеве в прудах на Теремках-II в сентябре массово гибла рыба.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: птицы, Днепр, набережная
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Комментариев (3)
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Boxerogos    08.02.2019, 14:54
Оценка:  0
Boxerogos
Похоже несчастные пичуги пролетая,увидели бигборд на котором Пuдорошенко хвастается своими"пэрэмогами"и обещает всем райскую жизнь в будущем...
Колишній-східняк    08.02.2019, 14:32
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Наверняка, какая-то зараза...
VSHIVANKA    08.02.2019, 14:30
Оценка:  -3
VSHIVANKA
РЯДОМ СЛУЧАЙНО ПЕТЯ НЕ ПРОХОДИЛ ? )))
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