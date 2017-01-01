СМИ показали платежки Януковича за ЖКХ, а его квартиру освятили
Читай также: Полторак и Аваков хотят потратить “деньги Януковича“ на армию и полицию
Арестованную столичную квартиру экс-президента Виктора Януковича пришел освятить священник ПЦУ. Об этом в Twitter сообщило Громадське.
Сам священник уточнил, что не знал, чью квартиру его позвали освятить, пока не приехал на место.
Читай также: От Чечетова до Бережной. Как умирают экс-регионалы
Арештовану столичну квартиру Януковича прийшов освятити священик помісної церкви pic.twitter.com/ZJjgjGtShr— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 февраля 2019 г.
Некоторое время в этой квартире, по данным СМИ, проживала гражданская жена Виктора Януковича Любовь Полежай.
Читай также: Журналисты показали дом, в котором вырос Путин
По словам начальника Управления по вопросам управления активами Виталия Резника, квартира, скорее всего, долго пустовала, и сам Янукович в ней точно не жил, пишет также издание. Об этом говорит отсутствие в квартире мебели, частичное отсутствие проводки и долги за коммунальные услуги.
Последние достигали 100 тысяч грн. "По моему мнению, она нужна была ему исключительно для регистрации в Киеве. Долги значительные, возможно они и платили что-то, но не жили здесь", - сказал Резник. Журналистам также показали сами платежки за коммуналку на имя Януковича.
Читай также: Рабинович: Французская вилла Левочкина стоит €40 млн
7 февраля арестованную квартиру экс-президента в 240 м2 в Киеве передали временному управляющему и решили сдавать в аренду. Примерная стоимость недвижимости Януковича в Киеве - 36 млн грн.
Напомним,ранее сообщалось, что в ноябре был объявлен конкурс на должность управляющего Межигорья, где ранее проживал экс-президент Виктор Янукович.