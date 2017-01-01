СМИ показали платежки Януковича за ЖКХ, а его квартиру освятили

Священник не знал, в чье элитное жилье его позвали, пока не приехал на место.

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Арестованную столичную квартиру экс-президента Виктора Януковича пришел освятить священник ПЦУ. Об этом в Twitter сообщило Громадське.

Сам священник уточнил, что не знал, чью квартиру его позвали освятить, пока не приехал на место.

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Арештовану столичну квартиру Януковича прийшов освятити священик помісної церкви pic.twitter.com/ZJjgjGtShr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 февраля 2019 г.

Некоторое время в этой квартире, по данным СМИ, проживала гражданская жена Виктора Януковича Любовь Полежай.

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По словам начальника Управления по вопросам управления активами Виталия Резника, квартира, скорее всего, долго пустовала, и сам Янукович в ней точно не жил, пишет также издание. Об этом говорит отсутствие в квартире мебели, частичное отсутствие проводки и долги за коммунальные услуги.

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Последние достигали 100 тысяч грн. "По моему мнению, она нужна была ему исключительно для регистрации в Киеве. Долги значительные, возможно они и платили что-то, но не жили здесь", - сказал Резник. Журналистам также показали сами платежки за коммуналку на имя Януковича.

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7 февраля арестованную квартиру экс-президента в 240 м2 в Киеве передали временному управляющему и решили сдавать в аренду. Примерная стоимость недвижимости Януковича в Киеве - 36 млн грн.

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Напомним,ранее сообщалось, что в ноябре был объявлен конкурс на должность управляющего Межигорья, где ранее проживал экс-президент Виктор Янукович.