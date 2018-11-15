Полторак и Аваков хотят потратить "деньги Януковича" на армию и полицию

Министры хотят задействовать в проектах конфискованные средства Януковича.

Министр обороны Степан Полторак и министр внутренних дел Арсен Аваков предложили потратить средства спецконфиската Януковича, полученных преступным путем, на полицию и армию.

Свои предложения министры вынесли на заседание правительства, передает Экономическая правда.

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Министр обороны предлагает направить 4 млрд гривен на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. Еще 1 млрд гривен - на строительство военных объектов.

Аваков предлагает выделить 2 млрд гривен Государственному ипотечному учреждению на обеспечение жильем полицейских на условиях финансового лизинга, и по 125 млн гривен Государственной службе чрезвычайных ситуаций на закупку пожарных машин и Национальной полиции.

Еще 49 млн гривен, согласно проекту министра МВД, должна получить Администрация Госпогранслужбы на закупку спецтехники.

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Как заявила и.о. министра финансов Оксана Макарова, правительство окончательно не решило, куда распределить конфискованые средства.

"Было вынесено два документа от различных распорядителей и по результатам обсуждения и замечаний одобрен с доработками. Когда все изменения будут внесены и финальный текст будет подписан и опубликован, тогда и будет распределение", - сказала она.

Напомним, 14 ноября Степан Полторак заявил, что бюджет на 2019 год предусматривает недостаточно средств на финансирование оборонного сектора. Премьер-министр Владимир Гройсман ответил, что существует большая проблема в целевом использовании средств.

Ранее, Арсен Аваков заявил, что Министерство внутренних дел с 1 ноября запустило программу компенсации средств полицейским за аренду квартир.