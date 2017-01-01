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Открыто дело из-за пропажи ценностей в Лавре – СБУ

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Во время инвентаризации была зафиксирована недостача 10 предметов, которые представляют собой культурную ценность.
Из Лавры пропали ценные предметы
Из Лавры пропали ценные предметы
lavra.ua

По факту недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре зарегистрировано уголовное производство. Об этом сообщает СБУ в субботу, 9 февраля.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы во время проверки установили недостачу на территории Киево-Печерской лавры 10 предметов культурной ценности.

"По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее Министерство культуры обнародовало перечень ценностей, которые не удалось обнаружить во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре.

Кроме того, по данным ведомства, 16 ценностей не были обнаружены во время проверки в Почаевской лавре.

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Теги: СБУ, уголовное дело, УПЦ МП, Лавра, ценности, Киево-Печерская Лавра, министерство культуры, уголовное производство, Почаевская лавра
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Источник: korrespondent.net

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