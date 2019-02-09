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ГПСУ: Сепаратисты применили лазерное оружие

Комментариев: 8
В Госпогранслужбе отметили, что неоднократно фиксировали подобные случаи.
Пограничники зафиксировали признаки использования сепаратистами лазерного оружия
Пограничники зафиксировали признаки использования сепаратистами лазерного оружия
dpsu.gov.ua

Сепаратисты использовали лазерное оружие в районе пункта пропуска Станица Луганская.

Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. 

По данным ведомства, до 4:00 утра 9 февраля, начиная с 22:00 8 февраля, в районе КПВВ Станица Луганская пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты.

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“Из-за особенностей рельефа местности и опасности использования оптических и тепловизионных приборов точных мест выхода луча установить не удалось“, - сообщили в ГПСУ.

В ведомстве отметили, что подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил неоднократно фиксировали подобные случаи. Так, в течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражение органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда.

Напомним, в октябре 2018 года сепаратисты на Донбассе использовали лазерное оружие. Один из пограничников получил ожог сетчатки глаза.

 

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Теги: пограничники, сепаратисты, Госпогранслужба, Донбасс, Операция объединенных сил
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Комментариев (8)
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ВладиславII    09.02.2019, 17:52
Оценка:  -5
ВладиславII
Та не, то джедаи подоспели на помощь против атаки кло(у)нов.
whitewo    09.02.2019, 18:26
Оценка:  -1
whitewo
Это ты ты про лучшую челку новоросиии? Или половинку кентавра? Или ныне усопшего учителя географии и истории?
farfalle    09.02.2019, 17:39
Оценка:  -1
farfalle
Вечно нажрутся у костра с гранатами, потом лучи мерещатся
VSHIVANKA    09.02.2019, 17:18
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ЛАЗЕРНЫЕ УКАЗКИ В ЛЮБОМ ХОЗМАГЕ ЕСТЬ , В ЧЁМ ПРОБЛЕМА ?!
Духовный_скреп    09.02.2019, 17:24
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Старая климаксная мокша,капслок нажми.Или у тебя зеньки повылазили от метилового спирта?
SergioS    09.02.2019, 17:27
Оценка:  0
SergioS
Ага, в военторге?
СтальнаяКрыса    09.02.2019, 18:20
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
И синего цвета тоже есть? С дальностью сотни метров и позволяющие сетчатку повредить? На тебе дебил лишнехромосомный испытать надо.
VSHIVANKA    09.02.2019, 18:27
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЗНАЧИТ ЭТО БОЕВОЙ ЛАЗЕР " ПЕРЕСВЕТ " , А ВЫ ХРЮКАЛИ , ЧТО НА МОСФИЛЬМЕ СНЯТО ...)))
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НЕ БУДЕТ ОБМАНЫВАТЬ ...)))
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