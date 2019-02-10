В Минобороны отчитались о ситуации на Донбассе
В данный момент боевики соблюдают режим тишины в районе проведения ООС.
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По состоянию на на полдень в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях соблюдается режим тишины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
“Случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск пока не фиксировалось, потерь в рядах украинских войск нет“, - говорится в сообщении.
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В Минбороны напомнили, что в течение суток 9 февраля боевики открывали огонь по нашим военнослужающим 10 раз. Украиснкие военные в ответ стреляли 8 раз.