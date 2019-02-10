В Минобороны отчитались о ситуации на Донбассе

В данный момент боевики соблюдают режим тишины в районе проведения ООС.

В ООС по состоянию на поддень 10 февраля пока тихо facebook.com pressjfo.news

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По состоянию на на полдень в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях соблюдается режим тишины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

“Случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск пока не фиксировалось, потерь в рядах украинских войск нет“, - говорится в сообщении.

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В Минбороны напомнили, что в течение суток 9 февраля боевики открывали огонь по нашим военнослужающим 10 раз. Украиснкие военные в ответ стреляли 8 раз.