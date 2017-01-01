Геращенко заявила ОБСЕ, что когда-нибудь им "будет стыдно"

По мнению первого вице-спикера, Украине не нужно объясняться за нежелание видеть в своей стране наблюдателей от страны агрессора.

Геращенко считает, что Украине не нужно оправдываться за недопуск наблюдателей из РФ facebook.comi/ryna.gerashchenko

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Когда ЕС, США или Британия отказывают кому-то в визе, визовые центры не дают никаких объяснений, и Украина может так же не пускать наблюдателей из РФ. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Каждая страна руководствуется исключительно своими национальными интересами, решая, кого пускать, а кого нет. Никаких российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах в любых международных миссиях в Украине не будет“, - подчеркнула она.

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“Это наше суверенное право - защищать Украину от представителей страны - агрессора, от тех, кто поддерживает войну в Донбассе и кражу Крыму, кто врет, что “нас там нет“, - добавила Геращенко.

Она отметила, что россияне не смогут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст Украине Крым и Донбасс, не освободит заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет.

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“И еще раз выражаю глубокое беспокойство, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации выборов в Крыму“, - говорит Геращенко.

“И когда-то ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах“, - считает она.

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“Всем остальным международным наблюдателям мы рады и открыты. Приглашаем, ждем на каждом участке. Россияне, кстати, остаются в СММ ОБСЕ. Но я лично и все наши дипломаты приложили все усилия, чтобы их процент там значительно уменьшился“, - добавила первый вице-спикер.

Напомним, ранее глава ОБСЕ призвал допустить наблюдателей на выборы в Украину.