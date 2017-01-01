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Геращенко заявила ОБСЕ, что когда-нибудь им "будет стыдно"

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По мнению первого вице-спикера, Украине не нужно объясняться за нежелание видеть в своей стране наблюдателей от страны агрессора.
Геращенко считает, что Украине не нужно оправдываться за недопуск наблюдателей из РФ
Геращенко считает, что Украине не нужно оправдываться за недопуск наблюдателей из РФ
facebook.comi/ryna.gerashchenko

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Когда ЕС, США или Британия отказывают кому-то в визе, визовые центры не дают никаких объяснений, и Украина может так же не пускать наблюдателей из РФ. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Каждая страна руководствуется исключительно своими национальными интересами, решая, кого пускать, а кого нет. Никаких российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах в любых международных миссиях в Украине не будет“, - подчеркнула она.

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“Это наше суверенное право - защищать Украину от представителей страны - агрессора, от тех, кто поддерживает войну в Донбассе и кражу Крыму, кто врет, что “нас там нет“, - добавила Геращенко. 

Она отметила, что россияне не смогут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст Украине Крым и Донбасс, не освободит заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет.

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“И еще раз выражаю глубокое беспокойство, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации выборов в Крыму“, - говорит Геращенко.

“И когда-то ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах“, - считает она.

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“Всем остальным международным наблюдателям мы рады и открыты. Приглашаем, ждем на каждом участке. Россияне, кстати, остаются в СММ ОБСЕ. Но я лично и все наши дипломаты приложили все усилия, чтобы их процент там значительно уменьшился“, - добавила первый вице-спикер.

Напомним, ранее глава ОБСЕ призвал допустить наблюдателей на выборы в Украину.

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Теги: выборы, наблюдатели, ОБСЕ, Украина, запрет, РФ
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