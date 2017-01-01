СБУ задержала в Киеве беженца за контрабанду психотропов

По месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли почти 20 килограммов запрещенных веществ.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины блокировали в Киеве канал контрабанды из Африки психотропных веществ в особо крупных размерах.

Об этом cообщает пресс-служба СБУ в четверг, 14 февраля.

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“Оперативники спецслужбы установили, что выходец одной из африканских стран находится в Украине в статусе беженца, организовал контрабандные поставки в Украину наркосодержащие вещества, содержащие в своем составе особо опасное психотропное вещество “катинон““, – говорится в сообщении.

Как отмечается, “товар“ наркодельцу передавали знакомые, которые посещали африканские страны.

“По месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли почти 20 килограммов запрещенных к обороту веществ. По имеющейся у СБУ информации, часть психотропа планировалось в дальнейшем переправить в страны Западной Европы“, – отметили в спецслужбе.

Указано, что во время обысков также изъяты ряд паспортов граждан иностранных государств, печатей и штампов, которые возможно использовались для легализации пребывания в Украине иностранных граждан и лиц без гражданства.

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Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного дела по статье о контрабанде наркотических веществ (ч.3 ст.305 УК Украины) и незаконное производство и продажа наркотиков (ч.3 ст.307 УК Украины).

Ранее в Харькове на станции Основа задержали мужчину, который перевозил наркотики в банке с салом.

А в Полтавской области изъяли крупнейшую в истории Украины партию метадона, которую оценили в 35 млн гривен.