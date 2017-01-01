Сутки на Донбассе: девять обстрелов, погиб военный

Шесть раз обстрелы совершались с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Об этом сообщается в сводке пресс-центре штаба операции Объединенных сил в субботу, 16 февраля.

Отмечается, что шесть раз обстрелы совершались с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. "В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм", – говорится в сводке.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: с противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка; из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка; из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь", - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенные пункты: Новоалександровка, Нижнее, хутор Вильный, Золотое 1, Попасная.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал", - подытожили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что в Луганской области в районе города Попасная под обстрел попала бригада энергетиков.