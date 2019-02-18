Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранен военный

За сутки на Донбассе зафиксировано десять обстрелов. В целом по позициям украинских войск выпущено 55 мин калибров 120 и 82 мм.

За прошедшие сутки, 17 февраля, сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов ранены одного военного.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Отмечено, что в течение суток запрещенное минскими договоренностями вооружение применялось семь раз. В общем, как подсчитали в штабе, сепаратисты выпустили по позициям ВСУ 55 мин калибров 120 и 82 мм.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля подразделения сепаратистов за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один боец ВСУ погиб, еще два ранены.

Как сообщалось 15 февраля, оккупанты проводят "неделю боевой готовности" на Донбассе.