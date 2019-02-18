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Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранен военный

Комментариев: 2
За сутки на Донбассе зафиксировано десять обстрелов. В целом по позициям украинских войск выпущено 55 мин калибров 120 и 82 мм.
Вследствие обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения
Вследствие обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения
facebook.com/pg/ato.news

За прошедшие сутки, 17 февраля, сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов ранены одного военного.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Отмечено, что в течение суток запрещенное минскими договоренностями вооружение применялось семь раз. В общем, как подсчитали в штабе, сепаратисты выпустили по позициям ВСУ 55 мин калибров 120 и 82 мм.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля подразделения сепаратистов за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один боец ВСУ погиб, еще два ранены.

Как сообщалось 15 февраля, оккупанты проводят "неделю боевой готовности" на Донбассе.

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Теги: Донбасс, обстрел, сепаратисты, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Комментариев (2)
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Антибес    18.02.2019, 08:45
Оценка:  +1
Антибес
На правах антипропаганды:потери в реальности превышают официальные данные.Во-первых убитые там фиксируются ежедневно,т.к.сепарские снайперы и артиллеристы своё дело знают отлично.Позиции"героев" пристреляны уже несколько лет.И ещё,никто не пишет про умерших от ран,а их тоже до хрена.Но пропаганда гов
Антибес    18.02.2019, 08:51
Оценка:  +1
Антибес
орит что потери минимальные.И это вполне объяснимо.Ведь если писать про реальные потери,то никто(из здравомыслящих)подписывать контракт не будет.Хотя,число здравомыслящих за последние 5 лет очень сильно сократилось.
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