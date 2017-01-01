В мэрии Николаева проводят обыски

Сотрудники полиции и прокуратуры проводят обыски в Департаменте энергоэффективности в Николаевском горсовете.

Читай также: В Николаеве пьяный мужчина угрожал взорвать газом многоэтажку

Утром в понедельник, 18 февраля, еще до начала рабочего дня, в Департаменте энергоэффективности в Николаевском горсовете сотрудники ГУ Нацполиции Николаевской области совместно с работниками прокуратуры проводят обыск.

Об этом местному изданию Новости-N сообщил источник в аппарате совета.

Как удалось выяснить, оперативники проводят изъятие определенных документов, однако по какому уголовному производству - не сообщается.

Читай также: Обыски в Николаеве: задержан авторитет Мультик

Напомним, неизвестные в масках и с оружием напали на сельскохозяйственное предприятие Дионисий в Николаевской области.