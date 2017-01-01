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В мэрии Николаева проводят обыски

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Сотрудники полиции и прокуратуры проводят обыски в Департаменте энергоэффективности в Николаевском горсовете.
Силовики проводят обыск в Николаевской мэрии
Силовики проводят обыск в Николаевской мэрии
zib.com.ua

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Утром в понедельник, 18 февраля, еще до начала рабочего дня, в Департаменте энергоэффективности в Николаевском горсовете сотрудники ГУ Нацполиции Николаевской области совместно с работниками прокуратуры проводят обыск.

Об этом местному изданию Новости-N сообщил источник в аппарате совета.

Как удалось выяснить, оперативники проводят изъятие определенных документов, однако по какому уголовному производству - не сообщается.

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Напомним, неизвестные в масках и с оружием напали на сельскохозяйственное предприятие Дионисий в Николаевской области.

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Теги: Николаев, полиция, обыск, прокуратура, мэрия, обыски
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Источник: korrespondent.net

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