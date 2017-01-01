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Украинские военные захватили в плен диверсанта - ООС

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Сейчас пленного допрашивают.
Украинские военные взяли в плен боевика
Украинские военные взяли в плен боевика
EPA/UPG

На светлодарском направлении в Донецкой области 17 февраля боевики предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, которая должна была атаковать позиции одного из украинских батальонов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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"Хорошо организованная служба украинских защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить враждебные намерения. Нападение врага отражено, одного из оккупантов взяли в плен. Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Как сообщалось 18 декабря, под Харьковом пытались подорвать железную дорогу.

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Теги: ООС, Донбасс, война, ДРГ
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