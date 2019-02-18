Модели наземного комплекса крылатых противокорабельных ракет Нептун и высокоточной системы залпового огня Ольха представили на международной выставке.

Украина представила ракетные комплексы на выставке в ОАЭ

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Украина представила ракетные комплексы на выставке в ОАЭ

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Государственный концерн Укроборонпром представил модели наземного противокорабельного ракетного комплекса Нептун и высокоточной реактивной системы Ольха на международной выставке IDEX-2019, которая открылась 17 февраля в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что в течение первого дня выставки был проведен ряд переговоров с официальными делегациями ОАЭ, Анголы, Азербайджана и Бангладеш, а также с международными компаниями по поводу дальнейшего сотрудничества.

Как сообщалось 17 января, Укроборонпром назвал ТОП разработок 2018 года.