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Украина представила ракетные комплексы на выставке в ОАЭ

Комментариев: 1
Модели наземного комплекса крылатых противокорабельных ракет Нептун и высокоточной системы залпового огня Ольха представили на международной выставке.
Украина представила ракетные комплексы на выставке в ОАЭ
© ukroboronprom.com.ua
Фото 1/6
  • Выставка в Абу-Даби
  • Выставка в Абу-Даби
  • Выставка в Абу-Даби
  • Выставка в Абу-Даби
  • Выставка в Абу-Даби
  • Выставка в Абу-Даби
Украина представила ракетные комплексы на выставке в ОАЭ
Выставка в Абу-Даби
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Государственный концерн Укроборонпром представил модели наземного противокорабельного ракетного комплекса Нептун и высокоточной реактивной системы Ольха на международной выставке IDEX-2019, которая открылась 17 февраля в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что в течение первого дня выставки был проведен ряд переговоров с официальными делегациями ОАЭ, Анголы, Азербайджана и Бангладеш, а также с международными компаниями по поводу дальнейшего сотрудничества.

Как сообщалось 17 января, Укроборонпром назвал ТОП разработок 2018 года. 

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Теги: армия и вооружение, выставка, ОАЭ, Арабские Эмираты, Укроборонпром
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Комментариев (1)
fkrfyfan    18.02.2019, 16:40
Оценка:  -1
fkrfyfan
Ну разве что производители и продавцы игрушек заинтересуются
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