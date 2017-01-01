В Украине появилась профессия трансплант-координатора

Трансплант-координаторы будут проверять и получать согласия на донорство .

Трансплант-координаторы будут проверять и получать согласия на донорство depositphotos.com

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В Украине появилась новая профессия “трансплант-координатор“, который будет заниматься налаживанием связь между всеми участниками процесса трансплантации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины на странице в Facebook.

Как отмечается, трансплант-координаторы, в частности, будут проверять и получать согласия на донорство, вовремя и систематически обновлять информацию в Единой государственной системе трансплантации (ЕГСТ), организовывать оперативную и безопасную транспортировку органов.

“Они будут коммуницировать между донорами и их семьями и реципиентами, ожидающими трансплантацию“, - говорится в сообщении.

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Сообщается, что первая группа будущих трансплант-координаторов уже учится в Запорожской медицинской академии последипломного образования Минздрава Украины.

Практическую часть (около 70% курса) медики проходят в Центре трансплантации Запорожской областной больницы.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года были остановлены все операции по трансплантации органов, которые проводились. Прекращение операций по трансплантации связано с тем, что с 1 января не сможет вступить в силу принятый в 2018 году новый закон о трансплантации, тогда как действующий утратит силу.