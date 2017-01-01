"Эпизод один": В деле Супрун назначили судью, а радикалы подали еще три иска

В Окружном админсуде лежат уже четыре дела в отношении Уляны Супрун, в одном из них ответчиком указан премьер Владимир Гройсман.

В суде появилось уже четыре дела против Супрун facebook.com/ulanasuprun

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Сегодня был определен новый судья по делу о праве Уляны Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Об этом в Facebook сообщил судья-спикер Окружного админсуда Богдан Санин.

Он напомнил, что новый судья рассмотрит по сути иск депутата Игоря Мосийчука к и.о. министра здравоохранения. Рассмотрением дела займется вместо Сергея Каракашьяна, который заявил самоотвод, судья Окружного админсуда Татьяна Скочок.

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“Однако, кажется, что в дальнейшем мы будем называть указанное дело “Дело Супрун. Эпизод 1“, - отметил Санин и пояснил, что в суд поступило еще три иска в отношении полномочий Супрун.

Первый из них подал все тот же Мосийчук - ответчиком по делу определены премьер Владимир Гройсман, и.о. министра Уляна Супрун указана в качестве третьего лица. Второй иск также подал Мосийчук - в нем ответчиком выступает снова Супрун.

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Еще один иск подал депутат (также от “Радикальной партии“) Алексей Ленский, ответчиком указана Супрун.

Таким образом, кроме дела №640/463/19, в Окружном админсуде теперь лежат дела №640/1748/19, №640/1766/19, №640/2709/19. “To be continued...“, - прокомментировал Санин ситуацию.

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По данным движения “Честно“, Скочок работает в Окружном админсуде с 6 августа 2010 года. Из резонансных дел это она принимала решение об отказе Михаилу Саакашвили в его исковых требования к ГМСУ в признании его беженцем.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман объяснил, почему Супрун до сих пор остается в статусе и.о.