В Кропивницком чиновник смотрел порно на совещании

Характерные звуки раздались на все помещение во время доклада о нуждах людей с инвалидностью.

В Кропивницком во время аппаратного совещания в облгосадминистрации чиновник громко включил порнозапись на своем телефоне. Инцидент произошел в понедельник, 18 февраля, сообщает CBN.

Издание отмечает, что инцидент произошел с директором КП Кировоградский облавтодор Андреем Рудником.

Отмечается, что с телефона чиновника начали раздаваться характерные звуки как раз во время выступления начальника управления регионального развития, градостроения и архитектуры Виктории Куликовой. Она в этот момент рассказывала о нуждах людей с инвалидностью на объектах инфраструктуры.

Присутвовавшие на совещании отреагировали сдержанным смехом.

Журналистка попыталась взять комментарий у чиновника сразу после совещания. Однако, тот сбежал из здания облгосадминистрации, даже не забрав верхнюю одежду.

Напомним, в день голосования за бюджет-2019 нардеп Андрей Денисенко рассматривал БДСМ-порно в Раде.

Ранее президент Боливии был также замечен в просмотре порно на своем телефоне в ходе заседания суда.

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