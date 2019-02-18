Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кропивницком чиновник смотрел порно на совещании

Комментариев: 1
Характерные звуки раздались на все помещение во время доклада о нуждах людей с инвалидностью.

В Кропивницком во время аппаратного совещания в облгосадминистрации чиновник громко включил порнозапись на своем телефоне. Инцидент произошел в понедельник, 18 февраля, сообщает CBN.

Издание отмечает, что инцидент произошел с директором КП Кировоградский облавтодор Андреем Рудником.

Отмечается, что с телефона чиновника начали раздаваться характерные звуки как раз во время выступления начальника управления регионального развития, градостроения и архитектуры Виктории Куликовой. Она в этот момент рассказывала о нуждах людей с инвалидностью на объектах инфраструктуры.

Присутвовавшие на совещании отреагировали сдержанным смехом.

Журналистка попыталась взять комментарий у чиновника сразу после совещания. Однако, тот сбежал из здания облгосадминистрации, даже не забрав верхнюю одежду.

Напомним, в день голосования за бюджет-2019 нардеп Андрей Денисенко рассматривал БДСМ-порно в Раде.

Ранее президент Боливии был также замечен в просмотре порно на своем телефоне в ходе заседания суда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: курьезы, видео, порносайты, чиновник, курьез, Кропивницкий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ТТ69    18.02.2019, 19:41
Оценка:  0
ТТ69
Интересней было бы послушать как они стонут от спи...ных бюджетных денег......
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь