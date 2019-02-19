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В Киеве хакеры взломали систему ТРЦ и показали свастику

Комментариев: 3
Противозаконную картинку увидели участники мероприятия, которые съехались со всей Украины.
В ТРЦ Киева взломавшие систему хакеры показали свастику
В ТРЦ Киева взломавшие систему хакеры показали свастику
кадр с видео

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В субботу, 16 февраля, в киевском торговом центре Gorodok Gallery на LED-лестнице появилось изображение фашистской свастики. 

Соответствующее видео обнародовали в Сети.

Отмечается, что изображение свастики появилось на LED-лестнице во время всеукраинского фестиваля по брейк-дансу среди детей и подростков, который проходил в ТРЦ.

Администрация торгового центра извинилась за ситуацию, которая возникла в эти выходные на LED-лестнице в торговом центре, и сообщила, что компьютерная система была взломана хакерами.

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“Администрация и сотрудники не имеют никакого отношения к информации, размещенной на LED-лестнице, и ни в коем случае не поддерживают подобные действия. Сейчас мы активно ищем лиц, причастных к этой атаке“, - говорится в сообщении.

В ТЦ отметили, что подобные действия хакеров случаются не впервые и Gorodok Gallery пострадал от их действий наряду с остальными.

Как сообщалось в январе, в Запорожье мужчина с помощью вируса взламывал криптокошельки.

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Теги: Киев, хакеры, свастика, нацисты, ТРЦ, хакерская атака
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Комментариев (3)
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doc1    19.02.2019, 09:32
Оценка:  0
doc1
Обгадить детям праздник это так по кацапски!
big-werasd    19.02.2019, 09:24
Оценка:  -1
big-werasd
Мне очень смешно, что хакеры взломали ЛЭД гирлянду)))
А ещё я видел как первого января хакеры Киев взломали и там факельное шествие было))))
doc1    19.02.2019, 09:28
Оценка:  0
doc1
Тоже иногда смеюсь когда вижу как казламордые кацапы взломали власовский триколор!
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