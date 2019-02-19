В Киеве хакеры взломали систему ТРЦ и показали свастику

Противозаконную картинку увидели участники мероприятия, которые съехались со всей Украины.

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В субботу, 16 февраля, в киевском торговом центре Gorodok Gallery на LED-лестнице появилось изображение фашистской свастики.

Соответствующее видео обнародовали в Сети.

Отмечается, что изображение свастики появилось на LED-лестнице во время всеукраинского фестиваля по брейк-дансу среди детей и подростков, который проходил в ТРЦ.

Администрация торгового центра извинилась за ситуацию, которая возникла в эти выходные на LED-лестнице в торговом центре, и сообщила, что компьютерная система была взломана хакерами.

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“Администрация и сотрудники не имеют никакого отношения к информации, размещенной на LED-лестнице, и ни в коем случае не поддерживают подобные действия. Сейчас мы активно ищем лиц, причастных к этой атаке“, - говорится в сообщении.

В ТЦ отметили, что подобные действия хакеров случаются не впервые и Gorodok Gallery пострадал от их действий наряду с остальными.

Как сообщалось в январе, в Запорожье мужчина с помощью вируса взламывал криптокошельки.