В Запорожье мужчина с помощью вируса взламывал криптокошельки

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.361 .

Злоумышленник создал компьютерный вирус и распространял его среди пользователей интернета, получая таким образом доступ к криптокошелькам пользователей.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

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“Сотрудники департамента киберполиции задокументировали противоправную деятельность 30-летнего жителя Запорожья, разрабатывающего и распространяющего вредоносное программное обеспечение. Созданный им вирус попадал в файловую систему пользователей через рассылку спам-сообщений, а также с веб-сайтов с замаскированным в разные части веб-страницы вирусом. Благодаря этому злоумышленник получал доступ к персональным компьютерам пользователей“, - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, таким образом злоумышленник получали логины и пароли пострадавших для авторизации к их криптокошелькам, после чего выводил средства на подконтрольные биткоин-кошельки.

Во время санкционированного обыска в его доме специалисты из киберполиции обнаружили на жестком диске компьютера первоначальный программный код вредоносного программного обеспечения.

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Также было обнаружено, что в 2017 году мужчина распространял вредоносную программу под названием “kiaracript“. Этот вирус был предназначен для шифрования информации пользователей пораженного устройства. За дешифрование информации пострадавший должен был оплатить злоумышленникам деньги в криптовалюте.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины, проводится досудебное расследование.

Напомним, в США несколько человек, среди которых также гражданин Украины, подозревают в схеме обмена непубличными корпоративными доходами, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).