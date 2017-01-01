Итоги 19 февраля: Туск в Раде и смерть Лагерфельда

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Дональд Туск выступил в Раде на заседании к годовщине Майдана, в возрасте 85 лет скончался модельер Карл Лагерфельд. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зайцева и Дронов признали вину в ДТП

В Киевском райсуде Харькова во вторник, 19 февраля, в ходе дебатов по делу о смертельном ДТП управлявшая автомобилем Lexus Елена Зайцева признала свою вину.

“Зайцева на дебатах признала вину. Сказала, что готова нести наказание, которое определит ей суд“, - говорится в сообщении.

Геннадий Дронов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Харькова, попросил прощения у пострадавших во время своего последнего слова в суде.

“Искренне прошу простить меня, ведь у меня не было ни малейшего намерения нарушать правила дорожного движения“, - цитируют СМИ Дронова.

Обвиняемый заявил, что раскаивается и признает свою вину.

Умер легендарный модельер Карл Лагерфельд

Умер легендарный немецкий модельер и фешн-фотограф Карл Лагерфельд.

Модельер скончался в возрасте 85 лет во Франции во вторник, 19 февраля. Наследницей состояния Лагерфельда может стать его кошка.

Туск выступил в Раде на украинском языке

Глава Европейского совета Дональд Туск во вторник, 19 февраля, выступил в Верховной Раде с речью на украинском языке, посвященной 5-й годовщине Революции достоинства.

“Я прибыл к вам в 5-ю годовщину драматических событий на Майдане, в годовщину Революции достоинства, чтобы поблагодарить всех украинцев и их избранников, независимо от партийных разногласий. Я приехал как президент Европейского совета, но также как поляк - ваш ближайший сосед и сердечный, доброжелательный друг“, - сказал Туск.

Задержан организатор “третьего Майдана“

СБУ заявляет о задержании Евгения Моринца, также известного как “Белая балаклава“, который прошлой осенью призывал к “третьему Майдану“ и якобы готовил массовые акции протеста в день выборов 31 марта. Об этом во вторник, 19 февраля, рассказал замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Моринцу сообщили о подозрении по ч.1 и ч.3 ст.109 Уголовного кодекса - действия, направленные на захват государственной власти.

За преступления против Майдана наказаны трое

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине призвала украинские власти выделить больше финансовых ресурсов для эффективного расследования преступлений против активистов Евромайдана. Об этом сообщила на брифинге глава миссии Фиона Фрейзер.

Миссия заявляет, что за преступления на Евромайдане осуждены только три человека, и это неудовлетворительный результат.

В Харькове временно отменили подорожание общественного транспорта

Окружной административный суд Харькова приостановил решение местных властей о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до решения суда по существу. Об этом во вторник, 19 февраля.

Таким образом суд удовлетворил заявление активистов Харьковского антикоррупционного центра.

Курс Украины в ЕС и НАТО: Порошенко подписал закон

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 19 февраля, подписал закон №9037 об изменениях в Конституцию относительно намерения Украины вступить в Евросоюз и Североатлантический альянс. Президент подписал закон во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Законом предлагается внести в Конституцию изменения преамбулы, 3 статей и переходных положений относительно стратегического курса Украины на обретение членства в Европейском Союзе и в НАТО.