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Евромайдан: Появилось видео, как Порошенко помогает выносить раненых

Комментариев: 4
В пятую годовщину расстрелов на Майдане 19 февраля Петр Порошенко заявил, что лично выносил раненых из Мариинского парка в Киеве.
Евромайдан: Появилось видео, как Порошенко помогает выносить раненых

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В Сети обнародовали видео, на котором видно как Петр Поршенко во время расстрелов на Евромайдане в 2014-ом помогал выносить раненых.

Соответствующее видно появилось на Youtube-канале Алекс N.

Стоит отметить, что 18-20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности погибло более 100 граждан, названых позже “Небесной сотней“.

Как сообщалось 19 февраля, ГПУ сообщила 66 лицам о подозрении в причастности к расстрелам на Майдане.

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Теги: Майдан. Порошенко, расстрелы, раненые
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    20.02.2019, 09:52
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ПРЕСТУПНИКОВ ВСЕГДА ТЯНЕТ НА МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ....
Коляка    20.02.2019, 09:42
Оценка:  +5
Коляка
Допоміг, потримався на камеру і пійшов...
Коляка    20.02.2019, 09:40
Оценка:  +5
Коляка
Покрутился рядом для картинки и ушел - это означает "помогает выносить раненых"? )))
Аlex_NB    20.02.2019, 09:47
Оценка:  +5
Аlex_NB
Это "искусство заголовка" статьи
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