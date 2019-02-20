Евромайдан: Появилось видео, как Порошенко помогает выносить раненых

В пятую годовщину расстрелов на Майдане 19 февраля Петр Порошенко заявил, что лично выносил раненых из Мариинского парка в Киеве.

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В Сети обнародовали видео, на котором видно как Петр Поршенко во время расстрелов на Евромайдане в 2014-ом помогал выносить раненых.

Соответствующее видно появилось на Youtube-канале Алекс N.

Стоит отметить, что 18-20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности погибло более 100 граждан, названых позже “Небесной сотней“.

Как сообщалось 19 февраля, ГПУ сообщила 66 лицам о подозрении в причастности к расстрелам на Майдане.