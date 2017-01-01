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Похищен начальник райотдела исполнительной службы из Волновахи - СМИ

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В Донецкой области похитили начальника отдела исполнительной службы.
С подконтрольной территории мужчина поехал проведать мать в "ДНР"
С подконтрольной территории мужчина поехал проведать мать в "ДНР"
dnews.dn.ua

В Донецкой области на временно неподконтрольной территории исчез начальник Волновахского райотдела Государственной исполнительной службы Донецкой области.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

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"Несколько дней назад, мужчина уехал в город Макеевка проведать мать. 15 февраля его мать, позвонила его жене, которая находится на подконтрольной Украины территории Донецкой области, и сообщила, что двое неизвестных пришли к ней домой и забрали ее сына. С тех пор мужчина на связь не выходит. Место его пребывания не известно", - говорится в сообщении.

По факту исчезновения человека начато уголовное производство. Проводится расследование.

Как сообщалось 7 февраля, в Днепре мужчину взяли в заложники и требовали почти два миллиона.

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Теги: похищение человеа, Донецкая область, "ДНР"
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