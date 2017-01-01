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В Днепре спецназ со штурмом освобождал похищенную девочку

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Мужчина, угрожая пистолетом, похитил 12-летнюю девочку и держал ее четыре часа в квартире, пока силовики не освободили ребенка.
Силовики передали освобожденную девочку матери
Силовики передали освобожденную девочку матери
dp.npu.gov.ua

В Днепре полицейские и сотрудники КОРДа провели спецоперацию по освобождению 12-летней девочки, которую похитил неизвестный ей мужчина. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что после конфликта с матерью девочки мужчина под угрозой применения пистолета похитил ребенка и четыре часа удерживал в квартире.

"Операция по освобождению ребенка была тщательно спланирована. Во время штурма квартиры ребенок находился в дальней комнате и не пострадал. Оружие, которым угрожал злоумышленник, изьято, а он задержан и доставлен в отделение полиции. Девочку передали матери", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

 

Ранее в Днепре мужчины похищали людей и заставляли их работать на стройке.

А в Германии спецназ по ошибке штурмовал дом пенсионерки. Пожилая женщина угостила сотрудников спецназа кофе и рождественской выпечкой. 

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Теги: видео, ребенок, фото, Днепр, спецназ, штурм, похищения людей, КОРД
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Источник: korrespondent.net

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